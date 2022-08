Star Trek: Strange New Worlds actualités et date de sortie de la saison 2

Le capitaine Pike et son équipage reviennent pour une autre saison de Strange New Worlds, l’un des nouveaux spectacles de Star Trek dans une série de séries dans ce qui devient rapidement un nouvel âge d’or pour la franchise.

Strange New Worlds rassemble quelques acteurs clés de la deuxième saison de Discovery pour explorer les aventures de l’USS Enterprise avant que Kirk n’hérite du fauteuil du capitaine. Voici tout ce que l’on sait sur la prochaine saison.

La production est déjà terminée sur la saison 2 de Strange New Worlds, nous n’aurons donc peut-être pas besoin d’attendre longtemps pour la prochaine saison de cette série préquelle de Star Trek :

C’est la fin de la saison 2 de #Star Trek #StrangeNewWorlds ! Merci aux meilleurs acteurs, équipes, scénaristes, réalisateurs, à la ville de Toronto et au Canada pour tout votre amour et votre soutien ! Et surtout merci aux fans incroyables et à tous ceux qui partagent notre objectif collectif #toboldlygo – Chris Fisher (@widgetfactoryco) 1 juillet 2022

Strange New Worlds a commencé sa première saison de 10 épisodes le 5 mai aux États-Unis et est arrivé un peu plus tard au Royaume-Uni et dans d’autres pays du monde. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la saison 2 arrive autour Printemps 2023.

Ce n’est cependant pas la dernière émission de Trek en route – nous avons toujours le spin-off taquiné de Star Trek: Section 31 avec Michelle Yeoh dans le pipeline, et la comédie animée Star Trek: Lower Decks reviendra pour sa troisième saison cet été.

Comment regarder Star Trek : Strange New Worlds ?

Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie et dans les pays nordiques, vous voudrez utiliser Paramount+, tandis qu’au Canada, l’émission est diffusée sur CTV Sci-Fi Channel et Crave. Les clients UK Sky peuvent obtenir Paramount + gratuitement.

En dehors de ces marchés, vous devrez généralement attendre le lancement de Paramount + là où vous vous trouvez pour regarder officiellement l’émission.

Si vous ne voulez pas attendre, la bonne nouvelle est qu’il existe un moyen de regarder Paramount + depuis d’autres pays en attendant. Cela prendra un VPN et un peu d’effort, mais c’est probablement mieux que d’avoir tout le spectacle gâché pour vous par des fans d’autres pays.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Star Trek : Strange New Worlds ?

Voici la liste actuelle des navires de la première saison – nous nous attendons à ce que la plupart d’entre eux reviennent dans la saison deux :

Capitaine Christopher Pike : Anson Mount

Numéro un : Rebecca Romijn

Spock : Ethan Peck

Dr M’Benga : Babs Olusanmokun

Infirmière Christine Chapel : Jess Bush

Cadet Nyota Uhura : Celia Rose Gooding

La’an Noonien-Singh : Christina Chong

Erica Ortegas : Mélissa Navia

En plus du casting de retour, il y a un énorme ajout pour la saison deux: Paul Wesley apparaîtra dans la série en jouant un James T Kirk après avoir joué dans la finale de la saison un.

Wesley a parlé un peu plus du rôle de Kirk au comic-con : « Nous n’avons vraiment vu Kirk que pour une poignée de scènes dans la finale. Cet épisode spécifique était assez intense, et si vous regardez l’original “Balance of Terror”, Kirk est assez intense dans cet épisode.

“J’ai hâte que les téléspectateurs voient une autre facette de Kirk – et certainement pas une chronologie alternative de Kirk, mais un lieutenant. C’est donc un Kirk beaucoup plus jeune. Il n’est certainement pas devenu le capitaine Kirk que nous connaissons.

Par conséquent, nous nous attendons à ce que son rôle soit plus impliqué qu’un simple caméo cette fois-ci.

Quant à derrière la caméra, voici qui, selon nous, sera de retour :

Réalisateur : Akiva Goldman

Scénariste : Akiva Goldman

Scénariste : Alex Kurtzman

Scénariste : Jenny Lumet

Quelle est l’intrigue de Star Trek : Strange New Worlds saison 2 ?

Il y a beaucoup en réserve pour la deuxième saison de Strange New Worlds. Le showrunner Akiva Goldsman a taquiné une deuxième saison “plus grande et meilleure”, avec plus de rebondissements majeurs dans l’intrigue que ce que nous avons vu auparavant. Le plus important viendra probablement de l’introduction de Kirk, qui, selon nous, fera bouger les choses sur l’USS Enterprise.

Il y aura plus d’épisodes de genre selon Collider. Ceci est en outre confirmé par la confirmation qu’il y aura un croisement bizarre avec la série animée Star Trek: Lower Decks au comic-con. L’équipe de Strange New Worlds sera toujours dans ses formes d’action réelle – bien que Mount ait plaisanté en disant que nous verrions une “version bidimensionnelle extrêmement chamois” de Pike.

À la fin de la saison dernière, Number One a été emprisonné pour avoir menti sur le fait d’être un Illyrien à Starfleet. Le co-showrunner Henry Alonso Myers a déclaré à Inverse qu’il s’agit d’un sujet qui « plane sur tout ». Ceci, combiné à la mort de Hemmer et au départ de La’an, créera de nombreux fils d’intrigue sérialisés. Cependant, rassurez-vous, les téléspectateurs peuvent toujours s’attendre à l’aventure habituelle des épisodes de style semaine.

Ethan Peck a également taquiné au comic-con qu’il y avait de grandes choses en réserve pour Spock : « … nous verrons Spock lutter beaucoup plus avec son côté humain. Il poursuivra son expérimentation avec ses émotions humaines, et cela conduira en quelque sorte à des changements fondamentaux dans certaines relations très importantes de sa vie.

Nous verrons également une version différente de Pike dans la prochaine saison, après avoir été visité par son aîné. Mount a déclaré à Esquire ce qui suit: «Je dirais qu’il est plus résolu après la finale de la saison 1… quand il se rend compte qu’il n’y a pas d’issue honorable, c’est un soulagement. L’ancien Pike l’a dit très clairement : vous avez toujours le choix. Mais pour quelqu’un comme Pike, ce n’est pas un choix. C’est donc un choix qui se fait presque tout seul, et c’est un immense soulagement. Il n’a plus à s’en soucier. Son travail consiste maintenant à faire en sorte que chaque jour compte autant que possible. Il y a beaucoup de liberté là-dedans. »

