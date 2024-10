Même si la première saison est encore en plein tournage, Paramount+ a passé une commande de renouvellement de la deuxième saison pour la prochaine série « Star Trek : Starfleet Academy ».

Annoncée au New York Comic Con lors du panel sur l’univers de Star Trek, la première saison est actuellement en production à Toronto et le panel a également révélé que la star de « Orphan Black » et « She-Hulk : Attorney-at-Law » Tatiana Maslany serait sur le point de jouer. avoir un rôle récurrent dans la première saison.

Robert Picardo, qui a joué le Docteur dans « Star Trek : Voyager », a fait une apparition inattendue lors du panel où il a présenté une diffusion en direct surprise du tournage.

La série suivra un jeune groupe de cadets alors qu’ils atteignent leur majorité dans l’un des endroits les plus légendaires de la galaxie. Sous les yeux vigilants et exigeants de leurs instructeurs, ils découvriront ce qu’il faut pour devenir officiers de Starfleet alors qu’ils naviguent entre amitiés naissantes, rivalités explosives, premiers amours et nouvel ennemi qui menace à la fois l’Académie et la Fédération elle-même.

Holly Hunter et Paul Giamatti dirigent le casting en tant que chancelier de l’école et méchant de la première saison avec des acteurs plus jeunes dont Sandro Rosta, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané et Zoë Steiner.

Originaire du producteur exécutif et co-showrunner Alex Kurtzman, la série sera lancée en 2025.

Source: THR