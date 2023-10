Star Trek Prodigy trouve une nouvelle maison sur Netflix, saison 2 en 2024

Pour la première fois depuis Star TrekLa renaissance de s’est retrouvée en streaming « permanent » aux États-Unis sur Paramount+ (anciennement CBS All Access), une nouvelle saison de randonnée La télévision sera lancée sur une plate-forme rivale avec la nouvelle que la chaîne précédemment suspendue Star Trek : Prodige fait son chemin vers Netflix.

Variété a la nouvelle que Netflix sera désormais la maison du Star Trek Série animée 3DCG, qui suit un groupe de jeunes extraterrestres alors qu’ils découvrent ce qu’est Starfleet pour la première fois, pilotant un prototype de vaisseau expérimental avec les conseils holographiques de VoyageurLe capitaine Janeway (la Kate Muglrew de retour). Paramount avait renoncé à son feu vert pour la saison 2 de la série, retirant sans ménagement la saison 1 de Prodige du streaming, laissant la seconde moitié de la saison indisponible à l’achat physique ou numérique aux États-Unis, ou à la diffusion légalement, pendant une période de plusieurs mois.

Cette histoire est en cours de mise à jour…

