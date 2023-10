Star Trek s’aime un épisode de grotte. Vous pouvez créer un tas d’histoires différentes dans des décors similaires, vous pouvez restreindre les membres du casting. sont au centre de l’attention, vous pouvez rassembler des paires improbables et les forcer à rebondir les unes sur les autres. Les grottes, c’est bien ! Ponts inférieurs non seulement est d’accord avec cela, mais utilise ce qui est généralement une limitation de l’action réelle pour livrer un épisode vraiment important pour ses héros.

La chose la plus étrange que la star de Star Trek LeVar Burton ait signée

Comme son nom l’indique, « Caves » voit Boimler, Mariner, Tendi et Rutherford tous coincés dans une grotte lors d’une mission à l’extérieur. Impossible de communiquer avec le Cerritos et leur grotte se remplit lentement de mousse instable, l’isolement oblige chacun des membres de l’équipe à réfléchir aux fois où ils se sont retrouvés coincés dans une grotte lors d’une mission à l’extérieur, car cela ne représente en réalité qu’un bon 30 % d’une mission. Carrière d’officier de Starfleet.

Image : Primordial

Ces flashbacks au format anthologie, à l’exception de celui de Tendi – ce qui est important pour une raison différente que nous aborderons plus tard – isolent tous de manière cruciale chaque membre de la distribution principale du reste d’entre eux. Au lieu de cela, ils ont soit affaire à des officiers supérieurs, comme Rutherford et le Dr T’Ana (qui se retrouvent coincés dans une grotte et ont affaire à un autre classique) randonnée trope, la grossesse extraterrestre forcée) dans son histoire, ou dans le cas de Mariner et Boimler, tirant parti de leurs nouvelles promotions pour les voir devoir prendre la tête d’autres collègues en tant qu’officiers supérieurs.

Dans le plus pur style d’épisode de grotte, ceux-ci s’appuient sur ce bien-aimé ci-dessus. randonnée scénario consistant à réunir des couples improbables pour créer un conflit à surmonter. La personnalité passive habituelle de Rutherford l’oblige à se montrer à la hauteur lorsqu’il est forcé de survivre avec l’irascible Dr T’Ana, tandis que Mariner doit surmonter ses préjugés pour le Delta Shift. Cerritos l’équipage qu’elle dirige lors d’un précédent atterrissage en catastrophe, et Boimler doit passer du temps avec un théoricien du complot qu’il ne supporte pas. Ce sont toutes des idées amusantes individuellement, mais ensemble, elles représentent à quel point nos enseignes ont évolué au cours de la série – non seulement en devenant lieutenants et en ayant plus de responsabilités, mais aussi à quel point ils ont mûri en tant que personnes pour faire face à des situations comme celle-ci. .

Image : Primordial

Ces trois situations sont celles avec lesquelles Rutherford, Mariner et Boimler auraient eu misérablement du mal auparavant. Rutherford étant bouleversée par le Dr T’Ana, Mariner incapable de dépasser ses attitudes préjudiciables et de travailler avec les autres, Boimler confrontant littéralement tous ceux qu’il ne peut pas plaire aux gens : toutes ces situations auraient été des situations qui les auraient complètement détruits. auparavant, et souvent avec un effet hilarant. Mais Ponts inférieurs a changé, et ces personnages ont suivi, et à la place, nous les voyons tous s’adapter à ces situations et les surmonter à la place.

Cela contraste élégamment avec la propre histoire de la grotte de Tendi, qui n’est pas du tout une histoire de la grotte. C’est un frère du trope – être coincé dans un turbolift au lieu d’une grotte – mais il est important non seulement en tant que seul flash-back à présenter les quatre principaux Ponts inférieurs étoiles ensemble, mais nous ramène au tout premier épisode de la série pour voir comment leur lien s’est formé en premier lieu. C’est doux-amer de regarder les premiers jours de leur amitié, confrontés à des histoires où chacun d’eux est désormais séparé l’un de l’autre, guidé par la trajectoire de leur carrière. Mais cela renforce encore davantage le fait que le lien qui unit Mariner, Boimler, Tendi et Rutherford est en fait plus fort que jamais ici et maintenant : ils ne le font pas. avoir Pour être ensemble pour incarner les leçons qu’ils ont apprises en tant qu’amis, ils n’ont pas besoin d’être directement aux côtés de l’autre pour faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes. Chacun de ces quatre personnages a maintenant eu le temps de grandir et de changer au fur et à mesure que les gens évoluent. Ponts inférieurs » Quatre saisons au point qu’ils peuvent chacun gérer le fait d’être seuls parfois, sachant que leurs amis seront toujours là pour eux de l’autre côté de chaque mission de Duff Caveaway.

Image : Primordial

C’est un levier doux et intelligent d’un idiot légendaire Star Trek trope – un trope souvent présenté comme un moyen de lésiner et d’économiser sur le budget. Ici, Ponts inférieurs enrichit le format de la grotte en faisant ressortir le meilleur de ce qu’il peut faire du point de vue du personnage. Et étant donné le positionnement de « Caves » comme dernier épisode avant Ponts inférieurs » Fin de partie typique de deux épisodes pour une saison, c’est le moment approprié pour revenir sur le chemin parcouru par ces personnages… avant qu’ils ne soient sans aucun doute confrontés à une épreuve qui les mettra au défi comme ils n’en ont jamais fait face auparavant.

Star Trek : ponts inférieurs est disponible en streaming maintenant sur Paramount+

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.