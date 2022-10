Star Trek: Discovery Date de sortie de la saison 5, bandes-annonces et actualités

Star Trek: Discovery devrait revenir pour sa cinquième saison l’année prochaine, et nous savons enfin un peu à quoi s’attendre de l’avenir lointain de l’univers Trek.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 5 de Discovery, y compris comment la regarder, ainsi que la première bande-annonce et les nouvelles nouvelles de la distribution.

Quand commence la saison 5 de Discovery?

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour la saison 5, sauf qu’elle arrivera quelque temps dans 2023. Cette année, il n’y aura que dix épisodes – moins que d’habitude – pour aligner le nombre d’épisodes de Discovery sur les autres séries Trek en cours.

Après le lancement de Paramount +, le spectacle sera lancé exclusivement sur cette plate-forme aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays où Paramount + est disponible.

Regardez la bande-annonce de la saison 5 de Discovery

Jusqu’à présent, nous n’avons qu’une seule bande-annonce pour la cinquième saison, et c’est vraiment plus un teaser, mais donne quelques aperçus alléchants de ce qui va arriver :

Quelle est l’intrigue de Star Trek : Discovery saison 5 ?

Jusqu’à présent, nous ne sommes pas sûrs. Nous savons que la saison verra Burnham et son équipe partir à la recherche d’un “pouvoir ancien”, dans une chasse au trésor sur le format habituel de Star Trek.

Ce que pourrait être ce pouvoir – ou pourquoi il pourrait être nécessaire – nous ne le savons pas encore.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Star Trek : Discovery saison 5 ?

L’équipage de la saison quatre semble pour la plupart sur le point de revenir, les éléments suivants étant déjà confirmés:

Sonequa Martin-Green – Capitaine Michael Burnham

Doug Jones – Saru

Anthony Rapp – Paul Stamets

Mary Wiseman – Sylvia Tilly

Wilson Cruz – Dr Hugh Culber

David Ajala – Cleveland ‘Book’ Booker

Blu Del Barrio – Adira

Ian Alexander – Gris

Emily Coutts – Keyla Detmer

Oyin Oladejo – Joann Owosekun

Tig Notaro – Jett Reno

David Cronenberg – Kovich

Tara Rosling – T’Rina

Oded Fehr – Charles Vance

Nous connaissons également au moins trois nouveaux arrivants. Le plus notable est Callum Keith Rennie, qui incarnera Rayner, un capitaine de Starfleet qui “maintient une ligne claire entre le commandant et l’équipage”.

Il sera rejoint par Elias Toufexis et Eve Harlow dans le rôle de L’ak et Moll, deux anciens coursiers qui semblent être à la recherche du même artefact que l’équipage de Discovery.

Alex Kurtzman et Michelle Paradise sont à nouveau les showrunners.

Où puis-je regarder Star Trek : Discovery saisons 1 à 4 ?

L’émission est exclusive au service de streaming Paramount + (anciennement CBS All Access) pour les téléspectateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les abonnements commencent à partir de 4,99 $/6,99 £. Cependant, les nouveaux utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de sept jours et, au Royaume-Uni, les clients Sky peuvent s’inscrire gratuitement.

Si cela ne fonctionne pas pour vous, alors au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Russie, en Corée du Sud et dans «d’autres pays sélectionnés», des épisodes sont disponibles à l’achat sur les «plates-formes numériques participantes». Au Royaume-Uni, vous pouvez les obtenir aux endroits suivants :

Les coûts commencent à partir de 1,99 £ par épisode en SD et de 2,50 £ en HD. Certains détaillants proposent également des offres sur le coffret complet à l’avance.

Comment regarder Discovery dans d’autres pays

La bonne nouvelle pour les fans internationaux de Discovery est qu’il existe des moyens de regarder Paramount Plus depuis l’extérieur des États-Unis. Si vous n’êtes pas dans l’un des pays recevant l’émission via Paramount + ou des vitrines numériques, ce sera le meilleur moyen légal de regarder l’émission pendant sa diffusion aux États-Unis, plutôt que d’attendre des mois pour savoir ce qui se passera ensuite.

Cliquez ci-dessus pour notre guide complet, mais en gros, vous aurez besoin d’un VPN (NordVPN et Surfshark sont nos favoris, mais consultez notre classement complet des meilleurs fournisseurs de VPN) et d’acheter une carte-cadeau numérique pour contourner l’obstacle de ne pas avoir de carte de crédit américaine.

