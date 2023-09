Star Trek annonce la campagne Bizarre Kid Cudi pour son anniversaire

Aujourd’hui, cela fait 57 ans « Le piège à hommes » le premier épisode de Star Trek pour être diffusé à la télévision, sur les écrans – et pour fêter ça, Kid Cudi va là où beaucoup d’autres sont allés avant : un accord de marque très particulier.

Célébrer Star TrekÀ l’occasion de l’anniversaire de , Paramount a annoncé aujourd’hui une collaboration « multiforme » avec Cudi appelée « Boldly Be », pour développer une série de croisements entre Star Trek et le rappeur et designer dans la mode, les jeux vidéo et, bien sûr, la musique. Préparez-vous, « Star Trekkin' » Ventilateurs.

«J’ai grandi en regardant Star Trek avec mon père qui est à lui seul responsable de faire de moi un fan », Cudi, alias Scott Mescudi, a déclaré dans un communiqué fourni par Paramout. « Le plus important pour moi, c’est d’être le plus authentique possible. Star TrekLa mission de a toujours été d’avoir un avenir plein d’espoir et lorsque j’ai été approché pour la première fois à propos de ce projet, c’était le mariage parfait de toutes les choses en lesquelles je crois : être courageux et un héros en faisant ce qui est juste et en luttant pour la liberté. J’ai hâte de partager mon amour pour cette incroyable franchise avec le monde. »

Découvrez ci-dessous un teaser de la collaboration, dans lequel Cudi nous fixe tous avec un regard implacable alors qu’il sort du De nouveaux mondes étranges-version de l’époque du Entreprise chaise du capitaine.

Star Trek x Kid Cudi | Taquin

« Soyez audacieux » sera lancé en octobre avec une nouvelle gamme d’articles de mode, avant de poursuivre avec un « composant de jeu interactif » encore inconnu et, à terme, une chanson de Cudi inspirée de Star Trek. J’espère que c’est aussi sauvage que ça Star Trek au-delà Vidéo de Rihanna.

