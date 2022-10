Star Talks Stephen & Diana Reunion (Exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Lucy pensait qu’elle avait battu Diana, mais Diana a refusé d’abandonner cette bataille pour Stephen sans se battre. À la fin, Diana est sortie triomphante. Lors de la finale du 26 octobre Dis-moi des mensongesDiana et Stephen se sont remis ensemble et ont descendu les escaliers à la fête main dans la main juste devant Lucy – tout en Les tueurs’ “M. Brightside » jouait. Simplement iconique.

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Alicia Crowder à propos de Diana obtenant sa “vengeance” bien méritée sur Lucy. Alicia a noté que Diana avait “définitivement pré-planifié” pour trouver un moyen de revenir avec Stephen. Elle a également évoqué ses espoirs pour la saison 2, ainsi que le “défaut fatal” de Diana, en particulier en ce qui concerne Stephen. Lisez nos questions-réponses complètes ci-dessous :

Il y a beaucoup de personnages intéressants dans Dis-moi des mensonges. Qu’est-ce qui vous a vraiment intrigué chez Diana ?

Alicia Crowder : Je pense à sa confiance et son ambition. Mais en même temps, c’est une personne très généreuse, et je pense que la raison pour laquelle elle veut être avec Stephen est en grande partie parce qu’elle voit tellement de potentiel en lui. Il a juste besoin de cette poussée supplémentaire. Je pense qu’elle est le genre de personne qui veut tirer le meilleur de tous ceux qu’elle aime.

La relation de Lucy et Stephen est au centre de la série, mais la relation de Diana et Stephen est tout aussi convaincante. En quoi pensez-vous que ces relations à la base diffèrent les unes des autres ?

Alicia Crowder : J’aime que tu dises ça parce que c’est quelque chose pour lequel nous avons vraiment travaillé dur pendant le tournage. Ce sont deux femmes très différentes, et elles jouent des rôles très différents dans sa vie. Je pense que Stephen et Diana sont comme des partenaires égaux. Ils sont tout à fait au même niveau. Avec Stephen et Lucy, elle joue plus un rôle de soumission. Ce genre de changements, mais c’est comme, je ne sais pas s’il la voit nécessairement comme son égale intellectuelle et émotionnelle.

Pensez-vous que Diana est vraiment consciente de beaucoup de choses que Stephen fait pour éclairer les femmes et manipuler les gens ?

Alicia Crowder : Je pense qu’elle l’est un peu mais moins parce que je pense qu’il fait moins ça avec Diana parce qu’il sait que ce n’est pas une tactique qui marche forcément sur elle. Alors il essaie mais maintenant que j’y pense, je pense que l’éclairage au gaz et l’utilisation de la culpabilité, en particulier pendant leur scène de rupture et le tout avec elle ayant couché avec Wrigley avant même qu’ils ne se réunissent… Je pense qu’elle était vraiment aveuglé par cela en fait et se sentait vraiment, vraiment mal. Mais en même temps, elle se dit que c’est ridicule. L’hypocrisie est juste folle, et elle l’appelle en quelque sorte.

Je pense qu’il y a une partie de Stephen qui essaie toujours de rattraper Diana et d’atteindre son niveau. Quand il découvre qu’elle a couché avec Wrigley, c’est la première fois qu’il trouve un défaut en elle. Il a utilisé cela à son avantage.

Alicia Crowder : C’est juste de la manipulation de manuels scolaires et de l’éclairage au gaz parce qu’elle aurait dû lui dire ou non ou que Wrigley aurait dû lui dire est une chose. Mais le fait qu’ils ne se connaissaient même pas quand cela s’est produit et qu’ils ne sortaient pas ensemble – ils ne s’étaient même jamais rencontrés, c’est pourquoi je pense que Diana est tellement surprise par sa réaction. Je pense aussi que cela parle de l’ego de Stephen. C’est très fragile.

Il y a ce moment où Diana se produit et Lucy affiche sa relation avec Stephen sur son visage. Il est difficile de voir Diana se débattre avec ce qu’elle voit. Que se passe-t-il dans la tête de Diana pendant que cela se produit ?

Alicia Crowder : Je pense que c’est un autre moment où elle est complètement prise par surprise. J’ai juste pensé à ceci : en ce qui concerne la motivation de Lucy, Lucy a été si publiquement embarrassée par Stephen, et maintenant c’est à son tour de m’embarrasser, mais aussi de l’embarrasser un peu. Je pense que Diana est vraiment décontenancée et la rupture est si fraîche. Je veux dire, c’est la dernière fois qu’on la voit à l’écran. Mais je pense qu’elle fait de son mieux pour ne pas se laisser briser. Elle ne quitte pas la scène en pleurant au milieu de la chanson. Elle termine et essaie vraiment de maintenir sa dignité et de garder la tête haute au milieu de cette situation insensée.

Diana revient à Lucy dans la finale quand elle et Stephen se remettent ensemble. Ma mâchoire a heurté le sol lorsque Diana et Stephen ont descendu les escaliers ensemble. Il y a des nuances du livre dans cette scène, que j’adore. Diana sait jouer le jeu long.

Alicia Crowder : C’est sa vengeance pour ce que Lucy lui a fait dans l’épisode 8.

Pensez-vous que lorsque Diana est allée à cette fête et a vu Stephen, était-ce son intention ? Ou pensez-vous qu’il a été inventé à la volée?

Alicia Crowder : Je pense que c’était pleinement son intention. Comme vous l’avez dit, Diana joue le jeu long. Je pense qu’elle l’a tout le temps en tête, on va se remettre ensemble. Il va me revenir. C’est une phase avec cette petite fille de première année. Il est à moi, et il le sera toujours. Je pense que c’était définitivement pré-planifié.

Plus tôt dans l’épisode, Stephen et Lucy croisent Diana au café, et Diana interroge Stephen sur son stage. Quand elle réalise qu’il n’en a pas, je pensais que c’était le premier indice pour Diana qu’elle pourrait le récupérer.

Alicia Crowder : Avec certitude. C’est un effet de levier. J’ai l’impression que Stephen et Diana essaient toujours de se surpasser. Je pense que cela fait partie du plaisir de la relation. C’est un défi. Mais c’est une énorme chose qu’elle a sur lui, et elle l’utilise.

Je ne pense pas que Stephen soit bon pour personne. Diana mérite mieux. Pensez-vous qu’elle sait au fond d’elle-même qu’elle mérite plus que ce type qui la secoue ?

Alicia Crowder : Je pense que c’est son défaut fatal de dépendre de lui. Je pense que l’estime de soi de Diana est déterminée par la mesure dans laquelle elle peut aider quelqu’un d’autre. Je pense que c’est son seul défaut. Elle est tellement confiante et indépendante, mais elle aime vraiment ce gars. Elle a besoin de lui, et elle doit prouver au monde qu’il est bon pour elle et qu’elle peut lui trouver une place dans ce cabinet d’avocats et tout ira bien. Je pense que c’est le seul point avec lequel elle se bat vraiment.

Cette scène de fête ne comporte même aucun dialogue. Il y a juste ce regard que Diana envoie à Lucy.

Alicia Crowder : Je pense que le look est : tu pensais avoir gagné, mais je gagne toujours. C’est une vengeance complète et se venger d’elle pour m’avoir publiquement embarrassé comme ça. Quand je faisais ma performance avec le groupe acapella, ce sont tous mes bons amis. Les gens dans le public me connaissent tous et connaissent mon histoire avec Stephen. Tout le monde a vu ça. C’est mesquin mais je pense que les collégiennes peuvent l’être et que les gens peuvent l’être.

Diana n’est toujours pas au courant de la situation de Macy. J’ai l’impression que Diana est une réparatrice à bien des égards, mais comment pensez-vous qu’elle gérerait ce que Stephen a fait?

Alicia Crowder : Je pensais à ce sujet aussi. Je pense que c’est une question vraiment difficile parce que je pense que sa morale et son éthique sont quelque chose qui la définit vraiment. Et c’est une si grande chose. Je pense que si elle connaissait l’étendue de la vérité, ce serait une rupture pour elle. C’est juste quelque chose que vous ne pouvez pas excuser ou balayer sous le tapis. Je ne pense pas qu’elle voudrait que Stephen aille en prison, mais je ne pense pas qu’elle le protégerait nécessairement de la même manière que Lucy le fait.

La finale laisse tout grand ouvert pour la saison 2. Quels sont vos espoirs pour la deuxième saison en ce qui concerne Diana ?

Alicia Crowder : J’espère que nous pourrons la voir plus ensemble avec Stephen maintenant qu’ils sont de retour ensemble. C’est leur dernière année, donc ce serait cool de voir ce que son plan va faire après l’obtention du diplôme, aller à la faculté de droit, et comment cela affectera leur relation. Peut-être qu’une partie de sa famille, son passé, sa vie avant qu’elle soit à l’université, ce serait vraiment cool à explorer.

Pensez-vous qu’il pourrait arriver un moment où Diana et Lucy jettent le gant et finissent par se mettre d’accord sur Stephen?

Alicia Crowder : Je pense qu’à ce stade, la façon dont la saison 1 se termine, non. Mais je pense qu’en fin de compte, quand Stephen a tellement foiré qu’ils ont finalement repris leurs esprits… cela pourrait prendre quelques années, mais s’ils se rencontrent dans un café ou un mariage ou quelque chose comme ça, ils pouvaient s’asseoir et dire, whoa, c’était horrible. Nous étions tous les deux des victimes et nous nous en sommes pris l’un à l’autre alors que nous aurions dû nous en prendre à lui.