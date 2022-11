Star réagit à la mort de Judy et plus (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image : Netflix

La Mort pour moi La finale de la série était pleine de rebondissements, de larmes et de rires. Judy a perdu sa bataille contre le cancer et a eu des adieux sincères avec Jen et Charlie. Jen a découvert qu’elle était enceinte et a donné naissance à une petite fille qu’elle a nommée Joey. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Sam McCarthy comment il a réagi à la mort de Judy.

« Il est difficile de vraiment mettre cela en mots. J’étais un peu surpris et un peu triste », a déclaré Sam. “Je pense qu’il y a quelque chose de beau à ce que les choses soient temporaires d’une manière mélancolique. Parlant en tant que personne impliquée dans la série, quoi que cela puisse paraître, je pense que c’est une meilleure fin que si elle n’avait pas vécu autant que j’aime Judy en tant que personne. J’étais un peu comme, whoa, et c’est un peu ce que j’ai à dire à ce sujet. C’était émouvant. Je me souviens avoir tourné la dernière scène que j’ai eue avec Judy. C’était vraiment assez triste. Je me souviens Linda [Cardellini] dans certaines prises, il faisait signe à la porte, et je me souviens que c’était très poétique, doux et triste.

Avant de se rendre au Mexique avec Jen pour une dernière escapade, Judy a fait ses adieux à Charlie dans l’une des scènes les plus poignantes de la série. Judy a exhorté Charlie à ne pas être trop dur avec sa mère. Sam a révélé si Charlie savait ou non à ce moment-là qu’il disait au revoir à Judy pour de bon.

“Je pense qu’il l’a fait. Oui, il l’a fait. Ce n’est pas de l’optimisme naïf, mais il y a quelque chose… Oui, il le savait. Il savait. Je ne suis pas sûr que la réalité s’était installée avec lui de la même manière qu’avec Jen, mais oui, il le savait », a déclaré Sam.

La mort de Judy ne serait pas la première expérience de Charlie avec la mort. Mort pour moi a commencé à la suite de la mort du père de Charlie à cause de Judy dans un délit de fuite. “L’expérience est un enseignant formidable et brutal de cette façon. La seule vraie différence est que lorsque le père de Charlie est mort, c’était vraiment un choc et complètement inattendu, et celui-ci était un peu douloureux, lent, arrachant le pansement », a déclaré Sam. HollywoodLa Vie.

Les derniers instants du spectacle ont laissé tomber une dernière tournure. Il est apparu que Jen était sur le point de dire à Ben qu’elle avait tué son frère, Steve. Sam a admis qu’il croyait que Jen finirait par révéler la vérité à Beth.

“Eh bien, si nous devions supposer que Jen et Ben devaient être dans une relation à long terme après cela, j’aurais du mal à imaginer que cette relation puisse survivre du côté de Jen pendant très longtemps avec un tel secret sur elle épaules », a déclaré l’acteur. “Si j’étais elle, je pense que ça arriverait à un point où il deviendrait impossible de continuer et impossible de continuer à se rapprocher de quelqu’un sans en parler. Donc je ne sais vraiment pas. Mais je devrais supposer probablement, mais encore une fois, peut-être pas.

Lorsque Sam a commencé sa course en tant que Charlie dans la série, il n’avait que 16 ans. Maintenant âgé de 20 ans, Sam a réfléchi à ce qu’il a appris des co-stars Christina Applegate et Linda Cardellini.

“Je veux dire, vous absorbez simplement beaucoup d’osmose de votre environnement en côtoyant de tels professionnels qui en ont fait leur vie”, a déclaré Sam. « Je suppose que c’est un peu la réponse évidente à cela, mais peut-être pas. Évidemment, Christina m’a vraiment beaucoup aidé, et elle a été si merveilleuse avec moi sur le plateau et m’a traité avec tant d’amour. Je me souviens qu’il y a eu une fois à mi-chemin du tournage de la saison 3, je me sentais un peu en manque de confiance. Je n’étais peut-être pas si fier de quelque chose ou je doutais de moi. Elle m’a donné cette très longue discussion sur la façon dont mettre ce genre de pression sur soi-même construit de manière créative, et tout un tas d’autres choses vraiment sur la façon dont on mérite de se faire confiance et l’importance de cela. Si je devais dire une chose en particulier, c’est probablement cette conversation que nous avons eue qui a été vraiment transformatrice pour moi.

Le jeune acteur étudie actuellement au Lee Strasberg Theatre & Film Insitute de New York. Son but après-Mort pour moi? “Pour être honnête, je veux juste continuer à jouer”, a révélé Sam. “Vraiment, au cours de la dernière année, je suis vraiment tombé amoureux du jeu d’acteur d’une manière plus profonde qu’auparavant. J’aimerais continuer à travailler maintenant. J’étudie le théâtre à l’école et, franchement, la seule chose que je veux vraiment être capable de faire, c’est de travailler sur du matériel qui, à mon avis, me provoque et me passionne, comme l’était le spectacle. Que ce soit sur scène ou à la télévision et au cinéma et quoi que ce soit, pour être honnête, je veux juste être actif.