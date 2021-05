Star demande aux fans d’arrêter de bavarder

Après être devenu officiel sur Instagram avec sa petite amie Natalie Viscuso le mois dernier, Henry Cavill appelle ses fans à cesser de bavarder sur sa relation.

La star de Superman, 38 ans, a évoqué des « spéculations » sur « ma vie privée et mes partenariats professionnels » dans un long post Instagram samedi, écrivant aux côtés d’un selfie avec Viscuso, un dirigeant d’Hollywood, qu’il avait remarqué que « l’animosité sociale » était devenue « de plus en plus » répandu « en ligne ces derniers temps.

«Bien que j’apprécie la passion et le soutien de ces mêmes personnes qui« spéculent », c’est arrivé à un point tel que j’avais besoin de dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose», a écrit Cavill. «À vous qui exprimez votre dédain et manifestez votre mécontentement de différentes manières, il est temps de s’arrêter. Je sais que cela peut être amusant de spéculer, de bavarder et de plonger dans nos propres chambres d’écho personnelles sur Internet , mais votre «passion» est déplacée et elle cause du tort aux personnes qui me tiennent le plus à cœur. »

Il n’a pas directement reconnu de discussion spécifique, mais l’acteur a demandé à ses fans « d’embrasser cet âge de l’illumination sociale » et « d’avancer avec positivité ».

«Même vos hypothèses négatives les plus conservatrices sur ma vie personnelle et professionnelle ne sont tout simplement pas vraies», a-t-il écrit. « Je suis très heureux en amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez heureux avec moi. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, alors essayez au moins de vous rendre fier et d’être la meilleure version de vous-même. »

Précédemment:Henry Cavill devient officiel d’Instagram avec « un amour magnifique et brillant » Natalie Viscuso

La première fois qu’il a publié sur Viscuso sur les réseaux sociaux, Cavill a partagé une photo des deux joueurs d’échecs, dans laquelle il a admis que le jeu ne s’était pas bien passé pour lui.

« C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante amoureuse Natalie ne me détruit aux échecs », a écrit Cavill dans la légende.

Viscuso a été quelque peu aimable dans sa victoire, publiant la même photo sur sa page Instagram.

« J’apprends juste à mon cher Henry comment jouer aux échecs … ou … peut-être qu’il m’a laissé gagner? » écrivit-elle en ajoutant un emoji haussant les épaules.

Contributeur: Bryan Alexander