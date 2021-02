Star débarque sur Disney Plus UK avec plus de 345 séries télévisées et films

Star – l’équivalent international de Hulu – se lance aujourd’hui en tant que nouvelle marque sur Disney Plus. La marque propose plus de 75 émissions de télévision et plus de 270 films sur la plateforme de streaming. Certains des plus grands titres de Star incluent Futurama, The X-Files, Atlanta, Modern Family, Lost, Die Hard, Deadpool 2, The Devil Wears Prada et Moulin Rouge !.

Cependant, ce contenu supplémentaire n’est pas gratuit. À partir d’aujourd’hui, Disney + augmente également ses prix pour les nouveaux abonnés de 5,99 £ par mois à 7,99 £ par mois et de 59,99 £ par an à 79,90 £ par an.