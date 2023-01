Star de Prime Video, le comique primé Ed Hill revient dans l’Okanagan en 2023

Avant que le comédien Ed Hill ne joue au théâtre The Tank de Broadway sur la 36e rue à New York, il fera rire Penticton.

L’interprète primé de Vancouver se rendra au Peach City’s Dream Cafe le 11 février pour se connecter avec le public du sud de l’Okanagan à travers une “comédie honnête et vulnérable”.

Les décors de Hill ont été vus en direct dans des salles à travers l’Amérique du Nord mais aussi dans le monde entier sur Amazon Prime Video et Apple TV Plus, grâce à la sortie de la comédie spéciale 2021 acclamée par la critique du nom de ses parents, Candy & Smiley.

En 2023, le comique basé à Vancouver sera à nouveau sous les projecteurs lorsqu’il apparaîtra en tête d’affiche à Broadway.

Hill, le premier comédien d’origine taïwanaise-canadienne à sortir une émission spéciale complète, sera dans la Grosse Pomme du 30 mars au 12 avril après des escales en Colombie-Britannique, en Alberta, dans l’État de Washington, au Texas et à Hawaï au début de la nouvelle année.

“Je veux avoir une connexion avec chaque endroit où je vais”, a déclaré Hill.

Et il ne plaisante pas. En parlant avec Western News, le comique a déclaré qu’il avait déjà étudié la ville de pêche avant de faire sa première apparition au Dream Cafe.

“Je connais l’Ogopogo, les deux lacs”, a-t-il commencé. “Mais j’ai aussi des souvenirs d’enfance là-bas, donc je suis ravi d’établir ce lien avec les gens là-bas.”

Au lieu d’être un comique politique ou même d’observation, Hill se décrit comme quelqu’un qui parlera plutôt de ses propres expériences personnelles sur scène.

“Je pense qu’il y a beaucoup de force à être honnête et vulnérable sur scène”, a-t-il déclaré. “C’est qui je suis, et à Penticton, les gens vont voir la version la plus authentique de moi-même.”

Avant son spectacle du 11 février à Penticton, Hill sera au Oliver Theatre le 6 janvier et au Rosters Sports Club à Vernon le 14 janvier.

