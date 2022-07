Star de longue date en Australie, le musicien Delta Goodrem a pour “mission” de nous divertir tous

Delta Goodrem dit qu’elle a toujours promis aux fans un retour en Amérique du Nord – cela lui a juste pris un peu plus de temps que prévu.

“Je suis étonné quand quelqu’un partage avec moi, vous savez, ‘J’ai fait partie de ce voyage [with you] de loin'”, a déclaré l’auteure-compositrice-interprète australienne dans une interview, après l’ouverture de son concert le week-end de la fête du Canada pour les Backstreet Boys à Toronto.

Malgré les sorties d’albums précédents au Canada et aux États-Unis, la musique de Goodrem est largement passée inaperçue en Amérique du Nord. Mais chez elle, c’est une véritable star.

Ses débuts en 2003, Yeux innocents, qu’elle a enregistré et largement co-écrit à l’adolescence, reste l’album le plus vendu de tous les temps par une artiste féminine australienne.

Depuis lors, elle a eu quatre autres albums n ° 1, a fait sa marque sur le petit écran en tant que juge et mentor de La voix Australie pendant huit saisons et a joué sur la scène du théâtre.

Elle a joué avec Andrea Bocelli et Olivia Newton-John, et a écrit pour la chanteuse canadienne Céline Dion. En janvier, elle a été nommée membre de l’Ordre d’Australie.

Goodrem a été une force sur la scène musicale australienne, détenant le record de l’album le plus vendu par une artiste féminine australienne. (Cole Bennett/Getty Images)

Maintenant, à la suite de deux “réinitialisations” – d’abord, une paralysie qui l’a empêchée de chanter, et deuxièmement, une pandémie qui l’a à la fois éloignée de la scène et l’a aidée à se connecter avec des fans internationaux en ligne – Goodrem, 37 ans, a déclaré qu’elle se sent prête à déployer ses ailes au-delà d’Oz.

“C’était toujours le plan de prendre le spectacle que nous venions de terminer en Australie sur la route”, a déclaré Goodrem, faisant référence à sa récente tournée en tête d’affiche. “J’ai l’impression que je ne pourrais pas imaginer être ailleurs en ce moment.”

Les médias sociaux offrent un “nouveau monde” pour la musique

Lorsque Goodrem a commencé sa carrière il y a 20 ans, l’industrie de la musique était très différente. Les ventes de CD physiques ont triomphé et les téléchargements légaux de musique commençaient seulement à gagner en popularité.

Bien qu’elle ait participé à des tournées avec d’autres artistes et effectué des visites promotionnelles au Canada et aux États-Unis dans les années qui ont suivi, ses tournées en tête d’affiche se sont limitées à l’Australie.

Dans un “nouveau monde”, où les musiciens peuvent se produire en direct en ligne pour les fans en appuyant simplement sur un bouton, ou diffuser leur musique dans le monde entier via des services de streaming musical, elle dit que la façon dont elle se connecte avec les fans a changé.

“Je vois ça comme s’il y avait une nouvelle liberté, si vous voulez que la musique de quelqu’un fasse partie de votre vie, il y a un moyen plus simple de le faire. Je pense donc que c’est très différent de quand j’ai commencé”, a déclaré Goodrem.

Goodrem se produit lors du concert Australia Day Live à l’Opéra de Sydney le 26 janvier 2022 à Sydney, en Australie. (Don Arnold/WireImage/Getty Images)

Pendant les strictes fermetures pandémiques en Australie, Goodrem a produit des dizaines de concerts hebdomadaires sur Instagram, connus affectueusement sous le nom de Bunkerdown Sessions, interprétant des chansons de son propre catalogue et des reprises de chansons d’autres artistes. Les vidéos ont recueilli des centaines de milliers de vues.

“J’ai commencé à réaliser à quel point nous étions tous connectés dans le monde”, a-t-elle déclaré. “C’était le début de la réalisation qu’il y avait tellement de gens qui prenaient [in] encore ma musique.”

Ces sessions ont trouvé leur chemin vers Stella Schneckenburger, une étudiante de Markham, en Ontario, qui est devenue fan de Goodrem en 2018 après être tombée sur sa musique sur YouTube. La récente escale de l’artiste australienne à Toronto était la première fois que Schneckenburger la voyait en direct.

Ce sont les performances de Bunkerdown, cependant, qui l’ont connectée non seulement à Goodrem, mais à un groupe de fans devenus amis à l’autre bout du monde en Australie; elle s’est liée avec eux pendant les diffusions en direct.

“Mes amis n’arrêtaient pas de me dire qu’il n’y aura aucune expérience qui ne sera jamais la même que de la voir en direct et, comme, c’était tellement vrai”, a déclaré Schneckenburger.

Stella Schneckenburger, à droite, a rencontré Goodrem lors de son étape torontoise de la tournée des Backstreet Boys. (Soumis par Stella Schneckenburger)

Bien que certaines des versions précédentes de Goodrem n’aient été disponibles qu’en Australie et sur les marchés environnants, elle a régulièrement sorti des albums à l’international depuis 2016. Et l’année dernière, elle a rendu toute sa discographie disponible sur les plateformes de streaming du monde entier.

“Je veux juste performer”

La dernière “ère” de Goodrem, comme elle l’appelle, l’a apparemment amenée à prendre un contrôle plus créatif de sa carrière, produisant des émissions spéciales télévisées avec sa propre entreprise et, maintenant, apportant sa musique à de nouveaux publics aux côtés des Backstreet Boys.

Il est également composé de son plus récent album n ° 1, Pont sur les rêves troublés, et le piano, qui a été au centre de sa carrière.

“J’ai toujours la même empreinte digitale, pour ainsi dire”, a déclaré Goodrem. “Je m’asseyais toujours à mon piano et j’essayais sincèrement de faire correspondre la danse au piano et de faire correspondre le thème de ce que je pourrais ressentir à ce moment précis, ce jour précis.

“Il s’agissait surtout de revenir au début, de savoir où la musique commence pour moi, c’est-à-dire mon cœur et le piano, et j’ai construit à partir de là.”

L’album profondément personnel a été inspiré, en partie, par cette première réinitialisation. Lors d’une intervention chirurgicale sur une glande salivaire en 2018, un nerf endommagé l’a laissée incapable de contrôler son discours – ou chanter. Un des singles de l’album, Paralysérelate cette expérience.

“Le record a été construit sur cette réinitialisation – en supprimant tout et en recommençant”, a-t-elle déclaré.

Au sortir des fermetures qui ont défini la pandémie et avec le retour des concerts dans le monde entier, Goodrem dit qu’elle veut retourner sur scène et divertir les fans – où qu’ils soient.

Sa tournée avec les Backstreet Boys se poursuit aux États-Unis jusqu’à fin juillet.

“C’est le bon moment pour profiter de cette liberté de venir, et je veux juste jouer”, a-t-elle déclaré.

“C’est ma mission de m’assurer que nous faisons beaucoup de concerts ensemble et que nous avons vraiment une nouvelle ère de musique et de vie.”