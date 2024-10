Star de Law & Order : J’ai été violée par le clown tueur John Wayne Gacy

Contenu de l’article

Lorsque Merrill s’est réveillé, il a été menotté devant le bungalow de Gacy à Des Plaines, en banlieue.

«Il m’a dit de me taire. Une lumière venant de l’arrière de la maison l’a frappé dans les yeux et j’ai soudain réalisé à quel point il était dangereux », a écrit Merrill. «Je savais que je ne pouvais pas le mettre en colère. Je devais juste désamorcer la situation et faire comme si tout allait bien.

À l’intérieur, Gacy a défait les menottes et a demandé à Merrill s’il lui faisait confiance. Les deux ont bu de la bière et fumé du pot.

Soudain, Gacy a remenotté sa victime, l’a traîné dans le couloir et lui a mis un appareil autour du cou. L’appareil était « équipé de cordes et de poulies » et passait autour de son dos et à travers les menottes.

Si Merrill se débattait, il mourrait étouffé. Avant de violer l’adolescente, le clown tueur a mis une arme dans la bouche de Merrill.