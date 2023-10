Star de la télévision des années 90 méconnaissable des décennies après ses débuts dans le feuilleton Heartbeat et Casualty

JONATHAN Kerrigan a parcouru un long chemin depuis qu’il jouait Sam Colloby dans Casualty dans les années 1990.

L’acteur est devenu un succès auprès des téléspectateurs et a été l’un des premiers personnages LGBT+ de la série.

Ses tout premiers débuts à l’écran étaient dans la vidéo du single Life Is Sweet des Chemical Brothers en 1995.

L’année suivante, il décroche sa grande chance dans le rôle de Sam, aux cheveux blonds décolorés, qui devient l’un des personnages sympathiques de la série.

La sexualité du personnage de Jonathan a joué un rôle central dans plusieurs de ses intrigues, y compris celle dans laquelle il découvre qu’une femme victime d’un accident de voiture avait une liaison avec son petit ami.

Après quatre saisons dans Casualty, il a été licencié en 1999 et a troqué A&E contre le Yorkshire rural.

En plus de jouer le PC Steve Traynor, il a composé la mélodie thème de l’émission.

Son personnage a eu une liaison avec Helen Trent, qu’il a ensuite épousée.

Cependant, son amour à l’écran a été tué dans une explosion, lui laissant le cœur brisé.

En 2007, Jonathan a quitté la série et a été remplacé par Joe McFadden.

Il a figuré dans le drame policier américain NCIS et dans le drame de la BBC The Club et a même composé lui-même un film, aux côtés de Naomi Watts dans The Somnambulists.

Jonathan est marié à Shelley Conn, qui a joué le rôle de Lady Mary Sharma dans Bridgerton de Netflix, et ils ont eu un fils ensemble.

Ils jouent également tous les deux ensemble dans Death in Paradise dans le rôle d’Alex et Marina Shepherd.

Ses cheveux blonds courts ont disparu depuis longtemps et ils ont été remplacés par des vagues brun foncé.

Son travail télévisé le plus récent est Crime d’Irvine Welsh où il incarne Mark McKendrick aux côtés de Dougray Scott et Angela Griffin.