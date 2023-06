Star de la série ‘Primo’ Stakiah Washington sur le voyage de Mya (exclusif) – Hollywood Life

Stakiah Lynn Washington sait qu’elle a décroché quelque chose de spécial avec Premier, la nouvelle série Freevee de Prime Video. La talentueuse jeune actrice, qui joue Mya, l’a ressenti dès le début lors du processus d’audition. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Stakiah de la route vers Premier.

« Après avoir fait l’auto-enregistrement, j’ai dit à mes représentants que c’était la première fois depuis longtemps que je me sentais vraiment, vraiment à l’aise avec le personnage », a déclaré Stakiah. « Je n’avais pas à agir. Je devais juste être moi-même, et c’était très stimulant et gratifiant de ressentir cela parce qu’en tant qu’acteur, nous faisons un million d’auditions pour un million de choses différentes. On ne sait jamais quel projet ou quel rôle va coller ou atterrir. Donc, en entrant dans le rôle de Mya, j’ai juste senti que je n’avais pas à faire d’efforts, si cela a du sens. C’est drôle parce que j’ai en fait un enregistrement de moi-même affirmant que j’ai obtenu le rôle. C’est vraiment drôle de revenir en arrière et de regarder cela parce que c’est comme si vous croyez en quelque chose et que vous avez une attitude positive, cela peut se manifester.

Au cours de la première saison, qui est maintenant sortie, vous voyez Mya « s’épanouir en une jeune femme. Bien sûr, elle a 16 ans et vous voyez plus de sa personnalité sortir. Elle bouge beaucoup parce que son père est dans l’armée de l’air, alors elle essaie de ne pas trop s’attacher aux gens. Et puis nous voyons cette chimie entre elle et Rafa qui est tout simplement indéniable, et les deux autres amis Miguel et Harris également.

En jouant Mya, Stakiah a pu travailler en étroite collaboration avec Ignacio Diaz-Silverio, qui joue Rafa. Mya et Rafa sont les meilleurs amis. « Ignacio m’a aidé à m’amuser », a admis l’actrice. « En y allant, je suis le genre d’acteur qui est très structuré. J’ai mes notes disposées, tout comme ça. Alors il m’a juste aidé à me détendre et à m’amuser. Je pense que cela a finalement aidé notre énergie sur le plateau à devenir plus naturelle et authentique.

Diriger le casting est Christine Vidal, la mère de Rafa. Tout au long du tournage, Stakiah a pu constater de visu le leadership de Christina. « Elle a cette élégance en elle sur le plateau et ce ton qu’elle donne de professionnalisme et de positivité. Être numéro un sur la feuille d’appel, c’est beaucoup de responsabilité en soi, mais la façon dont elle entre dans la pièce et à quel point elle était préparée, elle est fondamentalement une lumière si vous y réfléchissez », a déclaré Stakiah. HollywoodLa Vie. « Cela rayonne sur tout le monde autour d’elle et cela nous aide tous à nous élever en tant que lumière. Une fois que vous avez quelqu’un sur le plateau comme ça, cela fait de l’expérience globale une bénédiction d’être autour d’elle, d’obtenir des conseils d’elle, d’être dans une scène avec elle. Elle est très drôle. Elle est très gentille et elle est très respectueuse. J’adore travailler avec elle.

Son rôle dans Premier marque le premier rôle régulier de Stakiah dans la série, et ce ne sera certainement pas le dernier. Au cours de ce voyage, Stakiah a appris à «s’amuser et à vraiment vivre un moment parce que certaines choses dans la vie n’arrivent qu’une fois, surtout si c’est la première fois. Vous pouvez vous demander si je fais bien ce truc ou si je n’en fais pas assez. Je pense que commencer ma carrière en m’amusant à vivre le moment présent en me donnant de la grâce va m’aider à aller très, très loin.

La série comique sur le passage à l’âge adulte met une famille mexicaine américaine au centre. Stakiah pense qu’il s’agit d’un « pas dans la bonne direction » pour Hollywood, car la diversité continue d’être au premier plan. « J’aime que nous fassions un pas dans la bonne direction et que nous apportions plus d’inclusivité à des projets comme celui-ci. Premier est une histoire pour tout le monde », a-t-elle déclaré. «Tout le monde peut voir des morceaux de lui-même, quels que soient vos antécédents, votre sexe, votre origine ethnique, c’est l’histoire d’une famille qui se trouve être mexicaine-américaine. Je pense que les gens y sont vraiment attirés parce que c’est tellement inclusif de tout le monde.

