Star Citizen Dev est « confiant » quant à la sortie du jeu d’histoire solo autonome Squadron 42 en 2026

Le développeur de Star Citizen, Cloud Imperium Games, a déclaré que Squadron 42 serait lancé à un moment donné en 2026.

Si le jeu est effectivement lancé à ce moment-là, il sortira 14 ans après que CIG a lancé pour la première fois la campagne de financement participatif de Star Citizen.

Ce soir, lors de la CitizenCon à Manchester, en Angleterre, le patron de CIG, Chris Roberts, connu pour avoir créé la série Wing Commander, est monté sur scène pour dire qu’il était « confiant » que le jeu d’histoire solo tant attendu de Star Citizen sortirait en 2026.

Les commentaires de Roberts sur scène faisaient suite à une longue démo de gameplay en direct qui a subi un certain nombre de crashs, de bugs et de problèmes graphiques, mais a donné au public une bonne idée de la première heure de Squadron 42.

CIG a présenté le prologue de Squadron 42, conçu pour préparer le terrain pour le joueur en tant que pilote dans le jeu de science-fiction. La démo était riche en cinématiques flashy avec des représentations CGI de stars hollywoodiennes telles que Gillian Anderson, Henry Cavill, Gary Oldman et Mark Strong, mélangées à une action de tourelle sur rails dans une immense bataille spatiale. La démo s’est terminée par un segment de tir à la première personne alors que l’ennemi extraterrestre montait à bord du vaisseau du joueur.

Chris Roberts sur scène à la CitizenCon. Crédit image : CIG/YouTube.

« Nous avons dit que nous le ferions en live, en risquant les dieux de la démo, et ils ont attiré leur colère sur nous », a déclaré Roberts en montant sur scène.

« Il se passe beaucoup plus de choses dans Squadron 42 après cela, mais cela détermine d’où vous venez et à partir de là, vous devenez pilote et commencez à servir sur un navire plus petit, le Stanton. Mais il y a bien plus dans le jeu que ce que nous montrions là-bas. Cela a été beaucoup plus stable pour moi lorsque j’ai joué ces dernières semaines.

Roberts a poursuivi : « L’équipe et moi sommes confiants de vous offrir ce match en 2026. Évidemment, vous pouvez voir que cela n’aura pas lieu demain, car vous y avez vu quelques chutes.

Gladiator a trois minutes de combat et huit minutes de prologue. C’était une heure de folie.

« Merci de nous soutenir et de nous permettre de construire un jeu aussi ambitieux. Mis à part les crashs, il n’y a probablement pas d’autre jeu qui ait un prologue qui ait autant d’action. La plupart du temps, il n’y a pas de films qui contiennent autant d’action. Gladiator a trois minutes de combat et huit minutes de prologue. C’était une heure de folie.

« Mais merci de nous avoir permis de construire quelque chose d’aussi incroyable, et j’ai hâte que vous puissiez tous y jouer dans un avenir modéré. »

Star Citizen est considéré comme l’un des projets les plus controversés de tous les jeux vidéo. Au cours des 12 années écoulées depuis le début de sa campagne de financement participatif, Star Citizen a été qualifié de nombreuses choses, y compris d’arnaque, par ceux qui se demandent s’il sera un jour correctement lancé. Ses vaisseaux spatiaux virtuels, dont certains coûtent des centaines de dollars, font souvent l’objet de critiques.

En effet, Star Citizen a désormais levé plus de 729 millions de dollars selon les chiffres de CIG. Le développeur rend ses revenus accessibles au public sur son site web qui, au moment de la publication de cet article, montre que Star Citizen a collecté 729 151 801 $. CIG appelle cet argent « les fonds collectés ».

En mars de cette année, CIG a commencé à parler du lancement de Star Citizen 1.0 en vue bien qu’il n’y ait toujours pas de fenêtre de publication. 1.0, a déclaré Roberts, « est ce que nous considérons comme les fonctionnalités et le contenu qui représentent une version « commerciale ». Dans l’état actuel des choses, Star Citizen est toujours en Alpha.

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].