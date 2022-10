Staph trouvé dans la piscine du spa Thermea à Whitby, en Ontario.

Un nouveau village thermal près de Toronto ferme temporairement ses piscines après qu’un «risque pour la santé» potentiel a été détecté lors d’une récente inspection.

Jeudi, le Thermëa Spa Village à Whitby, Ont. a annoncé les fermetures après avoir reçu un avis de la santé publique de Durham indiquant que des bactéries pseudomonas et staphylocoques, connues sous le nom de staphylocoques, ont été trouvées dans la piscine d’eau salée appelée Källa.

Le spa a ouvert plus tôt ce mois-ci, le 6 octobre, et il a été informé de la bactérie un peu plus d’une semaine plus tard, le 14 octobre.

“Nous avons pris des mesures immédiates, fermant la piscine et engageant une équipe d’experts en eau pour mener une enquête complète”, a déclaré le PDG et propriétaire, Martin Paquette, dans un communiqué de presse.

Après une enquête approfondie, Paquette dit que la source de l’infection était un “dysfonctionnement de nos lampes UV et de notre désinfectant au brome”.

Alors que le reste des piscines était considéré comme sûr, le spa a fait le choix de toutes les fermer afin de pouvoir “réaliser efficacement un audit complet des installations”.

Le staphylocoque se trouve sur la peau et peut aller d’infections cutanées mineures à des maladies potentiellement mortelles s’il pénètre dans le sang d’une personne – il peut même entraîner une septicémie ou la mort, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Selon Paquette, certains invités ont ressenti certains de ses symptômes.

“Nous sommes dévastés d’apprendre que cela a été votre expérience de notre village”, a déclaré Paquette. “Soyez assuré que nous avons pris toutes les mesures possibles pour nous assurer que la piscine était entièrement inspectée, approuvée et certifiée par les autorités de santé publique, et régulièrement testée et dotée d’experts.”

Les piscines resteront fermées jusqu’à ce que Paquette ait “la confiance absolue que nos systèmes d’étalonnage de l’eau fonctionnent parfaitement pour l’ensemble du site”.

La thérapie par le cycle thermal, les saunas, les douches à effet pluie, les espaces de détente et les restaurants du spa restent ouverts.