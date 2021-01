Les manifestants du «Stansted 15», qui ont arrêté un vol d’expulsion au départ de l’aéroport de Stansted, ont vu leur condamnation annulée par la Cour d’appel.

Dans un jugement publié vendredi, le Lord Chief Justice, Lord Burnett, siégeant avec le juge Jay et la juge Whipple, a annulé les condamnations des Stansted 15.

Lord Burnett a déclaré que les manifestants « n’auraient pas dû être poursuivis pour l’infraction extrêmement grave … parce que leur conduite ne répondait pas aux divers éléments de l’infraction.

« Il n’y avait, en vérité, aucun cas à répondre. »

Le groupe a traversé la clôture du périmètre de l’aéroport d’Essex en mars 2017 et s’est enfermé autour d’un Boeing 767 affrété par le ministère de l’Intérieur pour transporter des personnes des centres de détention britanniques en vue de leur rapatriement en Afrique.

Ils ont été reconnus coupables à Chelmsford Crown Court en décembre 2018 d’une infraction découlant de l’incident de mars 2017.

Le groupe a été autorisé à faire appel de leurs condamnations en août 2019 et une audience de trois jours a eu lieu devant le Lord Chief Justice, Lord Burnett, siégeant avec le juge Jay et la juge Whipple en novembre.

Lors de l’audience de novembre, les avocats des militants ont déclaré au tribunal que la législation utilisée pour condamner les 15 était rarement utilisée et n’était pas destinée à ce type d’affaires.

Les manifestants, qui ont tous plaidé non coupables, ont été reconnus coupables en décembre 2018 de l’interruption intentionnelle des services d’un aérodrome en vertu de la loi de 1990 sur la sécurité aérienne et maritime (Amsa). Ils ont été condamnés en février 2019.

Dans des documents devant le tribunal, les avocats du Stansted 15 ont soutenu que cette loi était destinée à lutter contre la violence de «la plus grande gravité», comme le terrorisme, et non les manifestants.

Ils ont fait valoir qu’Amsa n’est pas préoccupée par les risques de « nature de type santé et sécurité » posés par ceux qui ont pénétré dans un aéroport sans causer ou avoir l’intention de présenter « un risque direct de mise en danger » pour l’exploitation de l’aéroport ou pour les personnes. Là.

Selon les journaux, la loi concerne plutôt << une infraction de violence illégale de la plus grande gravité, dirigée contre des individus qui déploient intentionnellement et illégalement des dispositifs offensifs, des substances et / ou des armes, dans l'intention par ce déploiement de perturber les services aéroportuaires dans un tel pays. manière de mettre en danger ou de mettre en danger la sécurité de l'exploitation de l'aéroport dans son ensemble ou la sécurité du corps des personnes dans cet aéroport. "

Les avocats du groupe ont également soutenu que le procureur général – qui est tenu d’approuver l’utilisation de cette législation – n’aurait pas dû donner son consentement pour que la loi soit utilisée dans cette affaire, ce que le juge de la Crown Court, le juge Christopher Morgan, a rendu des erreurs dans la synthèse de l’affaire et des erreurs dans les instructions données au jury.

Dans leur plaidoirie écrite, les avocats représentant le ministère public ont déclaré que les déclarations de culpabilité étaient sûres et que le juge du procès avait raison.

Pour la Couronne, Tony Badenoch QC a déclaré à la cour: « Nous n’acceptons pas que la Loi soit limitée au terrorisme et rien d’autre. »

Les 15 sont: Helen Brewer, 31 ans; Lyndsay Burtonshaw, 30 ans; Nathan Clack, 32 ans; Laura Clayson, 30 ans; Melanie Evans, 37 ans; Joseph McGahan, 37 ans; Benjamin Smoke, 21 ans; Jyotsna Ram, 35 ans; Nicholas Sigsworth, 31 ans; Melanie Strickland, 37 ans; Alistair Tamlit, 32 ans; Edward Thacker, 31 ans; Emma Hughes, 40 ans; May McKeith, 35 ans; et Ruth Potts, 46 ans.