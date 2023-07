Stanley Tucci dit que les acteurs hétéros devraient être libres de jouer des rôles homosexuels

La star de cinéma Stanley Tucci a parlé de sa ferme conviction que les acteurs ne devraient pas être limités à des rôles qui correspondent à leur propre sexualité dans une interview franche sur les hauts et les bas de sa vie et de sa carrière dans le showbusiness.

Tucci, connu pour ses succès à l’écran tels que Les jeux de la faim et Le diable s’habille en Pradaainsi que pour la présentation de la populaire émission télévisée sur l’alimentation et les voyages A la recherche de l’Italiedit que le travail d’un acteur consiste à « jouer des gens différents », ajoutant : « c’est tout l’intérêt ».

L’acteur américain, qui vit à Londres avec sa femme, l’agent littéraire Felicity Blunt, est le naufragé aujourd’hui sur BBC Radio 4 Disques de l’île déserte. Interrogé par l’animatrice Lauren Laverne sur sa réaction lorsque les gens l’ont critiqué pour avoir joué un personnage gay dans le film Supernovadans laquelle il a joué aux côtés de son ami Colin Firth, il déclare : « Évidemment, je crois que c’est bien, et je suis toujours très flatté quand des homosexuels viennent me voir et me parlent de mon rôle dans Le le diable s’habille en Prada ou Supernova, et dire que je l’ai fait de la bonne façon. Parce que souvent, ce n’est pas fait de la bonne manière, et je crois vraiment qu’en tant qu’acteur, vous êtes censé jouer des personnes différentes. Vous êtes juste. »

Tucci, 62 ans, dit qu’il voit agir comme une évasion; un endroit où il est plus à l’aise. « Je me sens beaucoup plus en sécurité sur scène que dans la vraie vie », dit-il. « Parfois, en entrant dans un cocktail ou un dîner, je deviens très nerveux. »

Il parle également de sa douleur lorsque sa première femme, Kate Tucci, a reçu un diagnostic de cancer en 2005. Elle est décédée cinq ans plus tard. « Je n’ai pas travaillé pendant presque un an… C’était affreux. C’est toujours horrible d’une certaine manière. On ne s’en remet jamais vraiment », dit-il, avant de décrire sa culpabilité de ne pas pouvoir offrir plus d’aide dans les derniers jours de sa maladie. « J’avais peur que cela m’affecte tellement que cela me submerge, que je ne puisse plus continuer à m’occuper des enfants, alors j’ai dû m’éloigner. D’autres personnes étaient là. Mais vous vous sentez toujours coupable et triste à ce sujet.

Son propre diagnostic de cancer plus récent, pour lequel il a été traité avec succès, « l’a humanisé », dit-il. « Je n’étais pas pleinement conscient de ma mortalité après la mort de Kate. Maintenant je comprends. »

Choisissant la chanson de Louis Armstrong What a Wonderful World comme l’une de ses huit pistes d’îles désertes, l’acteur dit que c’était l’une des préférées de Kate et qu’elle a été jouée à ses funérailles. «Elle était toujours optimiste et voyait toujours les choses de manière positive. Cela vous a donné envie d’être elle », dit-il.

Il a retrouvé le bonheur lorsque son amie, l’actrice Emily Blunt lui a présenté sa sœur, qu’il a épousée il y a 11 ans. « J’avais un peu peur d’entrer dans une relation et j’ai continué à essayer de la rompre parce que j’ai 21 ans de plus que Felicity. Je ne voulais pas me sentir vieux pour le reste de ma vie, mais je savais que c’était une personne incroyablement spéciale. Si quelqu’un a amélioré les choses pour nous tous, c’est bien elle.