Stanley Richards, ancien détenu de Rikers, nommé à la direction de la prison de New York

NEW YORK – Stanley Richards a longtemps fait face à l’étiquette de « personne anciennement incarcérée ».

Pendant des décennies, il a également travaillé pour aider les autres à rentrer chez eux après les prisons et les prisons. Il a siégé à un conseil de surveillance du système pénitentiaire de la ville de New York, et l’administration Obama l’a nommé « champion du changement ».

« Aucun de nous n’est la pire des choses que nous ayons jamais faite », a déclaré Richards.

Richards est la première personne parmi les cadres supérieurs du service correctionnel de la ville qui a été incarcérée dans ses prisons. En tant que premier commissaire adjoint, Richards supervisera les programmes et les opérations à un moment crucial alors que la ville se dirige vers la fermeture de l’île Rikers.

Dans une interview avec USA TODAY mardi, Richards a déclaré qu’il était ravi de se mettre au travail pour engager à la fois les agents de correction et la population carcérale. Il voit tout son travail dans le cadre du plan plus large de fermeture de Rikers.

« Je suis, par nature, très optimiste. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que cela va être une entreprise énorme », a-t-il déclaré. « Je compare cela à faire tourner un bateau de croisière au milieu de l’Hudson. Cela va prendre plusieurs virages, et vous devez prendre votre temps. Mais néanmoins, je suis ravi de diriger cet effort en tant que premier sous-commissaire pour programmes et opérations. »

Originaire du Bronx, Richards a passé deux ans et demi à Rikers dans les années 1980 avant de purger quatre ans et demi d’une peine de neuf ans de prison. Pendant son séjour dans le système de justice pénale, a-t-il déclaré, il n’aurait jamais imaginé qu’il travaillerait au Département de la correction.

« Les circonstances dans lesquelles nous vivons – les projets, la pauvreté – sont réelles, ces expériences sont réelles. Elles sont douloureuses, mais elles ne définissent pas qui vous êtes », a-t-il déclaré.

La ville prévoit de fermer Rikers d’ici 2027 et d’ouvrir de plus petites prisons dans les arrondissements. Mercredi, le Département des services correctionnels remet le contrôle d’un établissement dans lequel Richards était hébergé sur l’île au Département des services administratifs de la ville.

Dans son nouveau rôle, Richards supervisera les programmes du système carcéral pour les personnes incarcérées, les opérations quotidiennes, un programme d’aide pour le personnel correctionnel et leurs familles et l’initiative des prisons de l’arrondissement.

Dans un communiqué, le maire Bill de Blasio a déclaré que Richards était « à la pointe de la réforme de la justice pénale depuis des décennies ».

« Son expérience vécue le rend particulièrement qualifié pour transformer nos prisons et créer un système axé sur la réadaptation. Je suis convaincu qu’il nous fera avancer dans notre travail pour créer un système pénitentiaire plus petit, plus sûr et plus humain », a-t-il déclaré. mentionné.

La nomination de Richards intervient alors que la ville se remet de la pandémie de COVID-19, la criminalité a augmenté et un nouveau maire prendra ses fonctions dans moins d’un an. Les modifications apportées aux lois sur la caution des États ont suscité la controverse.

Le commissaire Vincent Schiraldi, qui a pris la tête du département en juin, a déclaré à USA TODAY qu’une partie du travail de Richards consistera à redémarrer les programmes de Rikers et les visites en personne qui ont été fermées pendant la pandémie.

Schiraldi s’attend à ce que Richards poursuive son travail de spécialisation dans les programmes de réintégration. Richards est vice-président exécutif de la Fortune Society, un groupe à but non lucratif de la ville de New York axé sur le service aux personnes incarcérées et anciennement incarcérées à leur retour chez elles.

Environ les deux tiers des personnes hébergées à Rikers rentrent chez elles lorsqu’elles sont libérées, plutôt que d’être transférées dans une prison d’État, a déclaré Schiraldi.

« Pour nous, nous devons avoir un flux très sérieux, un transfert très sérieux entre ce qui se passe à l’intérieur et ce qui se passe à l’extérieur », a-t-il déclaré. « Nous voulons donc que Stanley et son équipe s’assurent que nous faisons le genre de choses à l’intérieur qui aideront les gens à se réacclimater lorsqu’ils sortiront. »

Richards a commencé à travailler à la Fortune Society en 1991. Il a été directeur adjoint de l’intervention auprès des clients au Hunter College Center on AIDS, Drugs and Community Health, mais est revenu à la Fortune Society, atteignant la haute direction du groupe.

Il faisait partie du groupe de travail de de Blasio qui a élaboré un plan pour fermer Rikers. Il a été la première personne anciennement incarcérée à siéger au Board of Correction, un organe de surveillance du Department of Correction.

En 2014, le travail de Richards lui a valu d’être reconnu par le président Barack Obama comme « champion du changement » pour la réintégration et l’emploi.

« Quand je suis rentré de prison, la seule chose que je voulais faire était d’aider les gens à voir qu’ils pouvaient être quelque chose de différent », a déclaré Richards.

Schiraldi a noté que Richards faisant l’histoire dans le département ne le définit pas.

« Comme tout le monde, lorsque des personnes anciennement incarcérées commencent maintenant à briser les barrières, trop souvent elles se définissent comme des personnes anciennement incarcérées », a déclaré Schiraldi. « Il n’est pas seulement bon pour une personne anciennement incarcérée. Il est juste bon. »

