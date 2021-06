Stanley Johnson critique les réformes de planification controversées de son fils Boris

Les malheurs de Boris Johnson concernant les réformes de planification controversées de son gouvernement se sont aggravés après avoir été critiqués par son propre père.

Stanley Johnson a averti que les propositions pourraient saper les efforts des ministres pour protéger la nature.

Dans un développement séparé, deux députés conservateurs se sont rebellés pour voter avec le parti travailliste et contre les changements lors d’un vote non contraignant à la Chambre des communes.

Vendredi, les conservateurs supérieurs ont averti le Premier ministre de changer de cap sur ses plans ou de faire face à de nouvelles défaites dans les sièges du sud, après la défaite du parti aux élections partielles de Chesham et Amersham.

Deux anciens cabinets, Damian Green et David Davis, ont déclaré à The Independent que les réformes permettraient aux développeurs de bafouer les communautés locales, car ils ont demandé qu’elles soient repensées d’urgence.

conseillé Affaire judiciaire pour non-enquête sur les allégations d’ingérence russe dans les élections britanniques Rishi Sunak a partagé sa préoccupation concernant la gestion de Covid par Boris Johnson, affirme Dominic Cummings Boris Johnson dit qu’un « hiver rude » pourrait être à venir et ne peut pas exclure de « nouvelles horreurs »

Avant le vote, le père de M. Johnson a déclaré à Times Radio : « Je pense que nous devons être extrêmement prudents avant de faire adopter des réformes de planification, qui elles-mêmes peuvent servir à saper la base même de nos programmes de protection de la nature. »

Il a ajouté: « Nous soutenons que la protection de la nature, la biodiversité, sont d’une extrême importance maintenant. Non seulement une importance en soi, mais une importance en tant que moyen d’atteindre les objectifs de changement climatique dont nous avons tous parlé, qui nous sommes sur le point de nous inscrire, nous l’espérons, à la conférence de Glasgow. Il est donc extrêmement important que ces choses reçoivent le poids qu’elles doivent être correctement accordées. Et je ne suis pas convaincu que dire au conseil de district de Horsham : « Oui , vous devez construire 1 000 maisons ou quoi que ce soit d’autre », ne leur laissant aucune marge de manœuvre, c’est la voie à suivre. »

Steve Reed, secrétaire fantôme au logement, avait mis au défi les députés conservateurs opposés aux réformes de « mettre votre argent là où est votre bouche ».

Au final, deux se sont rebellés, Anne Marie Morris, la députée de Newton Abbot, et William Wragg, qui représente Hazel Grove, dans le Grand Manchester. Les députés conservateurs devraient s’abstenir.

Au cours du week-end, Robert Buckland, le secrétaire à la justice, a déclaré que les plans avaient été « mal interprétés » et qu’à « aucun moment cette proposition n’a eu pour objet de briquer soudainement et sans discernement la campagne ».

Dans un débat à la Chambre des communes avant le vote, les travaillistes ont affirmé que les changements « remboursaient » les donateurs du Parti conservateur du secteur du logement et « vendaient » les communautés.

En décembre, le gouvernement a déclaré qu’il restait déterminé à construire 300 000 nouveaux logements par an en Angleterre.

M. Reed a souligné les préoccupations concernant les droits des communautés de s’opposer aux demandes de planification.

Il a déclaré aux députés: « Il est juste de dire que les réformes de planification des conservateurs ne sont pas populaires auprès des électeurs – et ce n’est pas parce que les électeurs sont des Nimbys (« pas dans mon arrière-cour ») car les ministres aiment plutôt les marquer de manière offensive – mais parce que les résidents veulent à juste titre et méritent d’avoir leur mot à dire sur la façon dont leurs propres quartiers sont développés. »

Le ministre du Logement, Christopher Pincher, a déclaré que les réformes feraient entrer un système papier encombrant dans l’ère numérique.

Le système actuel n’était « pas assez rapide, il n’est pas cohérent, ni clair, ni assez engageant », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les propositions ne diminueraient pas la capacité des communautés locales à participer au processus de planification. « Au contraire, ils sont conçus pour donner aux communautés plus, pas moins, leur mot à dire grâce à une meilleure information, des moyens plus faciles de participer et surtout avec une voix plus claire quand cela peut faire une réelle différence. »