Stanley Druckenmiller voit un “atterrissage brutal” en 2023 avec une possible récession plus profonde que ce à quoi beaucoup s’attendent

L’investisseur milliardaire Stanley Druckenmiller estime que la tentative de la Réserve fédérale de dénouer rapidement les excès qu’elle a contribué à accumuler pendant une décennie avec une politique monétaire accommodante ne se terminera pas bien pour l’économie américaine.

“Notre cas central est un atterrissage brutal d’ici la fin de 23”, a déclaré Druckenmiller lors du sommet Delivering Alpha Investor de CNBC à New York mercredi. “Je serais stupéfait si nous n’avons pas de récession en 23. Je ne connais pas le moment, mais certainement d’ici la fin de 23. Je ne serai pas surpris si ce n’est pas plus grand que la soi-disant variété de jardin moyenne.”

Et l’investisseur légendaire, qui n’a jamais connu une année de baisse sur les marchés, craint que ce ne soit quelque chose d’encore pire. “Je n’exclus pas quelque chose de vraiment mauvais”, a-t-il déclaré.

Druckenmiller pense que l’extraordinaire assouplissement quantitatif et les taux d’intérêt nuls de la dernière décennie ont créé une bulle d’actifs.

“Tous ces facteurs qui provoquent un marché haussier, non seulement ils s’arrêtent, mais ils inversent chacun d’eux”, a déclaré Druckenmiller. “Nous sommes en grande difficulté.”

La Fed est maintenant au milieu de son rythme de resserrement le plus agressif depuis les années 1980. La semaine dernière, la banque centrale a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive et a promis de nouvelles hausses pour combattre l’inflation, déclenchant une forte vente d’actifs à risque. Le S&P 500 a atteint son plus bas de juin et a atteint un nouveau plus bas du marché baissier mardi après une séquence de six jours de défaites.

L’investisseur a déclaré que la Fed avait commis une erreur de politique en proposant une “théorie ridicule du transitoire”, pensant que l’inflation était motivée par des facteurs de la chaîne d’approvisionnement et de la demande largement associés à la pandémie.

“Quand vous faites une erreur, vous devez admettre que vous vous trompez et passer à autre chose pendant neuf ou dix mois, qu’ils sont restés assis là et ont acheté 120 milliards de dollars d’obligations”, a déclaré Druckenmiller. “Je pense que les répercussions de cela vont être avec nous pendant très, très longtemps.”

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % en août d’une année sur l’autre, près d’un sommet de 40 ans et dépassant les attentes du consensus.

Druckenmiller a déjà géré le Quantum Fund de George Soros et est devenu célèbre après avoir aidé à faire un pari de 10 milliards de dollars contre la livre sterling en 1992. Il a ensuite supervisé 12 milliards de dollars en tant que président de Duquesne Capital Management avant de fermer son entreprise en 2010.

“Vous n’avez même pas besoin de parler de Black Swans pour vous inquiéter ici. Pour moi, le risque-récompense lié à la possession d’actifs n’a pas beaucoup de sens”, a déclaré Druckenmiller.