Stanley Druckenmiller dit que la Fed met en danger le statut de réserve mondiale du dollar

Les politiques de la Réserve fédérale visant à maintenir les marchés et l’économie à flot pendant la pandémie pourraient finir par menacer la santé à long terme du dollar américain, a déclaré mardi le magnat de l’investissement Stanley Druckenmiller à CNBC.

Le président-directeur général de Duquesne Family Office a déclaré que l’insistance de la Fed à maintenir les taux d’intérêt à la baisse et à acheter des milliers de milliards d’obligations même si les marchés sont en plein essor et que l’économie est en plein essor est un risque à long terme.

« Je ne trouve aucune période dans l’histoire où la politique monétaire et budgétaire était aussi décalée par rapport aux circonstances économiques, pas une seule », a déclaré Druckenmiller lors d’une interview en direct de « Squawk Box ».

Bien qu’il ne conteste pas les actions initiales de la Fed pour lutter contre les menaces liées à la pandémie, Druckenmiller a déclaré que la banque centrale avait gardé le pied sur l’accélérateur trop longtemps.

Il a affirmé que la Fed avait poursuivi ses politiques pour aider à souscrire à la frénésie des dépenses au Congrès, qui a alloué jusqu’à présent plus de 5 billions de dollars en stimulus et envisage des billions de plus en dépenses liées aux infrastructures.

À long terme, il a déclaré que les politiques et les lourdes dettes et déficits qu’elles soutiennent menaceront la position du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Ce statut signifie que le dollar est accepté pour les transactions et comme réserve de richesse partout et est largement détenu par les banques centrales du monde entier.

« S’ils veulent faire tout cela et risquer notre statut de monnaie de réserve, risquer une bulle d’actifs qui explose, tant pis. Mais je pense que nous devrions au moins avoir une conversation à ce sujet », a déclaré Druckenmiller.

«Si nous voulons monétiser notre dette et que nous allons permettre de plus en plus de dépenses, c’est pourquoi je crains maintenant pour la première fois que d’ici 15 ans, nous perdions le statut de monnaie de réserve et bien sûr tout ce qui est incroyable. avantages qui en découlent », a-t-il ajouté.