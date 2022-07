Stanley Black & Decker, Southwest Airlines, Harley-Davidson et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Spirit Airlines (SAVE) – Les actions de Spirit ont augmenté de 3,9 % dans les échanges avant commercialisation après avoir accepté d’être acquises par JetBlue (JBLU) pour 33,50 $ par action en espèces. Cela fait suite au rejet hier par les actionnaires de l’accord précédent de Spirit visant à fusionner avec la société mère de Frontier Airlines, Frontier Group (ULCC). Les actions Frontier ont ajouté 1,2% tandis que les actions JetBlue ont peu changé.

Stanley Black & Decker (SWK) – L’action du fabricant d’outils a chuté de 12,3 % en pré-commercialisation après que les résultats trimestriels aient manqué les estimations des analystes sur les résultats supérieurs et inférieurs, et que la société ait réduit ses prévisions pour l’année entière. Stanley Black & Decker a déclaré que le ralentissement de la demande s’est accéléré au cours de la dernière partie du trimestre, bien qu’il s’attende à ce que la demande se normalise.

Actions solaires – Les actions des sociétés solaires ont fait leur apparition dans le pré-marché après que le sénateur démocrate Joe Manchin a accepté de soutenir un projet de loi qui accorderait une variété d’incitations à l’énergie propre. Sunrun (RUN) a bondi de 11,2 %, Sunnova (NOVA) de 12,9 %, First Solar (FSLR) de 9,9 % et SunPower (SPWR) de 11,9 %.

Comcast (CMCSA) – Comcast a chuté de 5,7 % dans les échanges avant commercialisation malgré des estimations supérieures et inférieures pour le deuxième trimestre. La société mère NBCUniversal n’a vu aucune croissance du nombre d’abonnés au haut débit, ce qu’elle a attribué à de fortes inscriptions pandémiques attirant de nouvelles affaires des trimestres à venir.

Southwest Airlines (LUV) – La compagnie aérienne a enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, et a déclaré que la demande restait forte. L’action a toutefois chuté de 6,1 % en pré-commercialisation, après avoir publié des prévisions mitigées et une prévision d’augmentation continue des coûts.

Harley-Davidson (HOG) – Les actions du constructeur de motos ont bondi de 5% dans le pré-marché après avoir annoncé des bénéfices et des revenus au deuxième trimestre meilleurs que prévu. Harley a également réaffirmé ses prévisions antérieures pour l’année complète malgré une suspension de production de deux semaines au cours du trimestre en raison d’un problème de fournisseur.

Meta Platforms (META) – Les actions Meta ont chuté de 4,2% dans le pré-marché après que la société mère Facebook et Instagram ait annoncé des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. La baisse des revenus de Meta était la première de son histoire, au milieu d’un recul de la publicité numérique.

Ford (F) – Ford a augmenté de 6,3% dans les échanges avant commercialisation, dépassant les estimations de bénéfices et de revenus pour le deuxième trimestre. Ford a gagné 68 cents par action, contre une estimation consensuelle de 45 cents par action, car le constructeur automobile avait plus de voitures à vendre avec des prix restant élevés.

Qualcomm (QCOM) – Les actions de Qualcomm ont coulé dans l’action de précommercialisation malgré un rythme supérieur et inférieur pour le fabricant de puces. Qualcomm a réduit ses prévisions de livraisons de smartphones et a publié des perspectives plus faibles que prévu pour le trimestre en cours.

Best Buy (BBY) – Best Buy a perdu 3,8 % en précommercialisation après que le détaillant d’électronique a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l’année entière. Best Buy a déclaré que la demande d’électronique grand public ralentit en raison de la hausse des prix des aliments et du carburant.

Etsy (ETSY) – Les actions d’Etsy ont augmenté de 9,1 % dans les échanges avant commercialisation après que l’opérateur de la place de marché en ligne ait annoncé des ventes et des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu. Etsy a été aidé par une augmentation des ventes d’annonces ainsi que par des frais de transaction plus élevés.

Teladoc Health (TDOC) – L’action de la société de télésanté a chuté de 25,3 % en action avant commercialisation, car elle a enregistré une perte trimestrielle plus importante que prévu en raison d’une charge de dépréciation de 3 milliards de dollars.