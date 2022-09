Stanislav Petrov a sauvé plus de vies que n’importe quel humain ayant jamais vécu

NDLR, 26 septembre 2022 : Cet article a été mis à jour pour refléter les récentes tensions nucléaires entre les États-Unis et la Russie.

Le 26 septembre 1983, la planète s’est approchée de façon terrifiante d’un holocauste nucléaire.

Le système d’alerte précoce d’attaque de missiles de l’Union soviétique affichait, en grosses lettres rouges, le mot “LANCEMENT” ; un écran d’ordinateur a déclaré à l’officier de service, le lieutenant-colonel soviétique Stanislav Petrov, qu’il pouvait dire avec une “haute fiabilité” qu’un missile balistique intercontinental américain (ICBM) avait été lancé et se dirigeait vers l’Union soviétique. D’abord, ce n’était qu’un missile, puis un autre, et un autre, jusqu’à ce que le système signale qu’un total de cinq ICBM Minuteman avaient été lancés.

« Petrov devait prendre une décision : signalerait-il une frappe américaine imminente ? » a expliqué mon collègue de l’époque, Max Fisher. « S’il le faisait, la doctrine nucléaire soviétique appelait à une riposte nucléaire totale ; il n’y aurait pas le temps de revérifier le système d’alerte, et encore moins de chercher des négociations avec les États-Unis.

Le signaler aurait eu un certain sens. L’administration Reagan avait une position beaucoup plus dure contre les Soviétiques que les administrations Carter, Ford ou Nixon avant elle. Des mois plus tôt, le président Reagan avait annoncé l’Initiative de défense stratégique (surnommée “Star Wars”, un plan visant à abattre les missiles balistiques avant qu’ils n’atteignent les États-Unis), et son administration était en train de déployer des missiles nucléaires Pershing II en Allemagne de l’Ouest. et la Grande-Bretagne, capables de frapper l’Union soviétique. Il y avait des raisons pour Petrov de penser que la stratégie du bord du gouffre de Reagan s’était transformée en un véritable échange nucléaire.

Mais Petrov n’a pas signalé la grève imminente. Lui et d’autres membres de son équipe ont conclu que ce qu’ils voyaient était une fausse alerte. Et c’était; le système a confondu la réflexion du soleil sur les nuages ​​avec un missile. Petrov a empêché une guerre nucléaire entre les Soviétiques, qui avaient 35 804 ogives nucléaires en 1983, et les États-Unis, qui en avaient 23 305.

Un rapport de 1979 du Bureau d’évaluation de la technologie du Congrès estimait qu’un assaut soviétique à grande échelle contre les États-Unis tuerait 35 à 77 % de la population américaine, soit entre 82 et 180 millions de personnes en 1983. L’inévitable contre-attaque américaine en tuerait 20 à 40 % de la population soviétique, soit entre 54 et 108 millions de personnes. Le nombre de morts combiné là-bas (entre 136 millions et 288 millions) submerge le nombre de morts de toute guerre, génocide ou autre catastrophe violente de l’histoire humaine. Proportionnellement à la population mondiale, elle n’aurait d’égale que la rébellion d’An Lushan dans la Chine du VIIIe siècle et les conquêtes mongoles du XIIIe siècle.

Et il est probable que des centaines de millions d’autres seraient morts une fois que le conflit aurait perturbé les températures mondiales et gravement entravé l’agriculture. International Physicians for the Prevention of Nuclear War a estimé le nombre potentiel de morts par famine à environ 2 milliards.

Petrov, presque à lui seul, a empêché ces décès.

Empêcher la mort de centaines de millions, voire de milliards de personnes a été une décision coûteuse pour Petrov. S’il s’était trompé et s’il avait survécu d’une manière ou d’une autre à la frappe nucléaire américaine, il aurait probablement été exécuté pour trahison. Même s’il avait raison, il a été, selon David Hoffman du Washington Post, “interrogé sans relâche par la suite”. [and] jamais récompensé pour sa décision.

Après la guerre froide, Petrov recevra un certain nombre de félicitations pour avoir sauvé le monde. Il a été honoré aux Nations Unies, a reçu le prix de la paix de Dresde et a été présenté dans le documentaire L’homme qui a sauvé le monde. “J’étais juste au bon endroit au bon moment”, a-t-il déclaré aux cinéastes. Il est décédé en mai 2017, à l’âge de 77 ans. Deux livres sur l’incident de Petrov et d’autres accidents nucléaires de 1983 (liés à l’exercice Able Archer de l’OTAN) sont parus ces dernières années : Taylor Downing’s 1983 et de Marc Ambinder Le bord.

Petrov n’est pas le seul à avoir empêché une guerre nucléaire

Petrov n’était pas le seul responsable russe à avoir sauvé le monde. Le 27 octobre 1962, Vasili Arkhipov, un officier de la marine soviétique, se trouvait dans un sous-marin nucléaire près de Cuba lorsque les forces navales américaines ont commencé à larguer sur lui des grenades sous-marines (sorte de sous-marins explosifs). Deux officiers supérieurs du sous-marin pensaient qu’une guerre nucléaire aurait déjà commencé et voulaient lancer une torpille nucléaire sur un navire américain. Mais les trois officiers supérieurs ont dû se mettre d’accord pour que le missile tire, et Arkhipov a exprimé sa dissidence, empêchant un échange nucléaire et potentiellement la fin du monde.

Encore plus récemment, le 25 janvier 1995, les radars d’alerte avancée russes ont suggéré qu’une première frappe américaine était imminente. Le président Boris Eltsine a été alerté et a reçu une valise avec des instructions pour lancer une frappe nucléaire aux États-Unis. Les forces nucléaires russes ont reçu une alerte pour augmenter leur préparation au combat. Eltsine a finalement refusé de lancer une contre-attaque – ce qui est bien, car c’était une autre fausse alerte. Il s’avère que les systèmes d’alerte précoce russes avaient repéré une fusée de recherche conjointe norvégienne-américaine, lancée par des scientifiques étudiant les aurores boréales.

L’histoire de Petrov est d’autant plus importante que les tensions nucléaires actuelles entre les États-Unis et la Russie sont peut-être aussi élevées qu’elles l’ont été depuis certains des jours les plus sombres de la guerre froide. Si quoi que ce soit, le calcul nucléaire d’aujourd’hui est encore plus complexe – si le président russe Vladimir Poutine décide d’utiliser des armes nucléaires tactiques à courte portée en Ukraine en désespoir de cause, on ne sait pas comment les États-Unis réagiront ou devraient réagir. Si vous ne réagissez pas, le monde pourrait voir qu’un arsenal nucléaire peut être utilisé comme couverture imbattable pour une action militaire agressive. Réagissez à votre tour, et personne ne sait comment Poutine pourrait réagir, ni ce qui pourrait se passer ensuite.

Cette incertitude psychologique est inhérente au risque nucléaire, comme l’a lui-même démontré Petrov. Selon le livre, il aurait dû au moins alerter ses supérieurs militaires de l’apparente frappe nucléaire américaine, même si le petit nombre de missiles signalés par l’ordinateur lui a donné des raisons de conclure qu’il s’agissait probablement d’une erreur. Mais alors que Petrov a clairement fait preuve d’une bravoure admirable – et tous ceux qui vivent aujourd’hui devraient lui en être reconnaissants – sa décision souligne également une question inconnaissable : lorsque le moment semblera venir, un dirigeant national ou les officiers en dessous d’eux appuieront-ils réellement sur le bouton ?

Le sort de milliards pourrait dépendre de la réponse.

Inscrivez-vous à la newsletter Future Perfect. Deux fois par semaine, vous obtiendrez un tour d’horizon d’idées et de solutions pour relever nos plus grands défis : améliorer la santé publique, réduire la souffrance humaine et animale, atténuer les risques catastrophiques et, pour le dire simplement, mieux faire le bien.