Stanika utilise un traducteur pour se séparer – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Les choses commencent à s’échauffer un peu entre Stanika et Saleh lors de leur deuxième rendez-vous dans la nouvelle émission à succès de TLC Associez-moi à l’étranger! Dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du dimanche 11 juin, Stanika se retrouve à utiliser une application de traduction pour communiquer plus efficacement avec Saleh, mais le couple finit par parler dans une langue qui est tout le contraire de l’amour. « Il y a peut-être des barrières linguistiques, mais je le juge définitivement parce que je commence à sentir qu’il me parle d’une manière grossière », s’exclame Stanika. « Cela va en descente et vite. »

Le clip s’ouvre avec Saleh utilisant l’application Google Translate pour demander à Stanika quel « style » d’homme elle aime sortir avec elle. Alors qu’elle commence à expliquer en anglais, Saleh semble un peu perturbée et lui demande d’utiliser l’application. Stanika oblige et dit, via l’application, qu’elle aime un « homme viril » qui est « respectueux ».

Sur sa deuxième question, sur ce que la famille signifie pour elle, Saleh dit à Stanika de faire des «efforts» en utilisant l’application de traduction, c’est-à-dire lorsque Stanika se sent impoli. Elle, à son tour, décide de le griller sur son traitement de sa mère lors de leur dernier rendez-vous, où il a semblé parler à ses parents.

« J’ai vu du coin de l’œil plus tôt comment tu as parlé à ta mère », a-t-elle commencé. «Cela a soulevé un grand drapeau rouge pour moi. Est-ce normal? » L’application de traduction a peut-être un peu croisé les fils, car Saleh semble frustré que Stanika ose même élever sa famille bien-aimée. « Ma famille est une ligne rouge qui ne peut être franchie », s’exclame-t-il. « Ils n’ont rien à voir avec ma vie personnelle. » Stanika répond: «Je respecte cela. Cependant, cela ne me convenait pas.

Au cas où vous l’auriez manqué, lors du premier rendez-vous de Stanika et Saleh, la famille de Saleh semblait avoir tout à voir avec sa vie personnelle. Non seulement le frère de Saleh était au restaurant pour le rendez-vous, mais leurs parents sont également venus. À un moment donné, il est apparu que Saleh avait demandé grossièrement à sa mère de quitter le restaurant.

De retour à leur deuxième rendez-vous, Stanika termine le clip sur un cliffhanger, demandant à Saleh, « Avez-vous des problèmes de colère? » à quoi il répond: « Pourquoi dites-vous cela, alors que vous ne me connaissez pas? » Ouf.

Découvrez comment Stanika répond et si la paire sera toujours un élément lorsque l’épisode complet sera diffusé le dimanche 4 juin. Et attrapez toute la saison de Associez-moi à l’étranger comme il continue tous les dimanches CCM.

