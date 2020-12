Stanford est sous le feu et s’engage à apporter des changements après son plan de vaccination des médecins en grande partie laissé de côté les travailleurs en première ligne de la bataille contre le COVID-19.

Avec les vaccinations en cours dans tout le pays, les travailleurs de la santé luttant directement contre le coronavirus ont été priorisés pour l’inoculation à travers le pays.

Au Stanford Health Care de Palo Alto, en Californie, cependant, les travailleurs de première ligne ont été délaissés au profit de spécialistes qui ne devraient pas voir régulièrement les patients COVID-19.

Selon le Washington Post, seuls sept résidents travaillant au centre médical ont été répertoriés dans la première vague de vaccinations, alors que le centre médical comptait plus de 1300 résidents. Les boursiers travaillant au centre médical ont également été largement ignorés.

«Le diable est dans les détails», a déclaré James Dickerson, résident en médecine interne.

Vendredi, les boursiers et résidents de première ligne ont protesté contre le plan de vaccination de Stanford Health Care

Seuls sept résidents devaient recevoir les 5000 doses initiales de vaccin

Anthony Sawyer était l’une des personnes exigeant un vaccin pour son travail

Environ 100 personnes ont manifesté à Stanford vendredi pour protester contre le plan de vaccination, qui a été craché par un algorithme.

«Je me sens horrible que cela se soit produit», a déclaré Laurence Katznelson, vice-doyenne de la formation médicale supérieure. «Ce n’était la faute malveillante de personne, mais c’était un mauvais résultat.

Après les manifestations, certains boursiers et résidents auraient pu se faire vacciner immédiatement sur place.

Pendant ce temps, les dirigeants ont juré d’attendre d’être vaccinés jusqu’à ce que les résidents et les boursiers le soient, et certains souffrant de comorbidités sont invités à donner leur créneau de vaccination à quelqu’un d’autre.

On craint cependant que cette situation ne se reproduise à plusieurs reprises dans tout le pays, d’autant plus que le nombre de vaccins disponibles devient déjà limité.

«Les disparités dans la distribution du vaccin peuvent être observées à un niveau micro à Stanford aujourd’hui. Je crains que la situation que nous voyons à Stanford soit un signe avant-coureur des inégalités au niveau de la population en matière de distribution de vaccins pour nos communautés mal desservies », a tweeté Christine Santiago, résidente.

Après sa protestation, Sawyer est devenu l’une des personnes qui ont rapidement reçu un vaccin

Plusieurs boursiers et résidents ont été poussés à l’avant de la ligne de vaccination après vendredi

Les boursiers et les résidents veulent la même protection que les médecins ayant une ancienneté plus longue

Sawyer ne sera pas le dernier jeune médecin de première ligne à recevoir le vaccin dans les prochains jours

Selon The Mercury News, Stanford Health Care a reçu environ 5 000 doses de vaccin lors de son allocation initiale.

« Nous assumons l’entière responsabilité des erreurs dans l’exécution de notre plan de distribution de vaccins », a déclaré Stanford Health Care dans un communiqué. «Notre intention était de développer un processus éthique et équitable pour la distribution du vaccin.

« Nous nous excusons auprès de toute notre communauté, y compris nos résidents, nos boursiers et d’autres fournisseurs de soins de première ligne, qui ont agi héroïquement pendant notre réponse à la pandémie. Nous révisons immédiatement notre plan pour mieux séquencer la distribution du vaccin ».

Stanford Health Care est une institution majeure à Palo Alto, en Californie, et la clé de la lutte contre le virus

Sur la photo: des échantillons de sang prélevés par des volontaires pour une étude à Stanford en avril

Vendredi était le premier jour de distribution du vaccin à Stanford Health Care. Le Dr Niraj Sehgal, médecin-chef, espère vacciner tout le monde d’ici la fin du mois prochain.

Les travaux de première ligne devraient être les premiers à recevoir le vaccin contre le coronavirus, ainsi que les personnes âgées vivant dans des établissements résidentiels de groupe.

Cependant, il existe déjà une certaine confusion quant au nombre de doses du vaccin Pfizer que chaque État devrait recevoir.

Le Washington Post avait précédemment rapporté que le gouvernement avait laissé des doses non réclamées dans l’entrepôt de Pfizer, laissant des millions de personnes laissées de côté et ralentissant le déploiement de la vaccination à travers le pays.

Sur la photo: une maquette de ce à quoi ressemblera le nouvel hôpital de Stanford

L’autorisation d’utilisation d’urgence d’un deuxième vaccin, de Moderna, a été donnée vendredi soir, et le déploiement de ce vaccin devrait commencer immédiatement.

La Californie a connu l’une des plus fortes hausses de cas de coronavirus, avec plus de 45000 nouveaux cas confirmés jeudi et 269 décès, portant le total à 22433 décès dans l’État.

Il y a maintenant plus de 17,5 millions de cas de coronavirus aux États-Unis, qui ont vu plus de 314000 personnes mourir du virus.