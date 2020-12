NORTHRIDGE, Californie: Oscar da Silva a marqué un sommet en carrière de 32 points et a attrapé neuf rebonds pour aider Stanford à battre Cal State Northridge 82-71 mardi.

Da Silva a terminé 9 sur 11 sur le terrain et 14 sur 14 sur la bande pour battre son précédent record de 27 points contre l’Oregon en février. C’était le premier buteur de 30 points de Stanford depuis que KZ Okpala l’a fait contre la Californie le 3 février 2019.

Da Silva, avec une moyenne de 17,3 points par match, a marqué 17 des 36 points de Stanford en première période.

Le Freshman Ziaire Williams a marqué ses 12 points en seconde période pour Stanford (3-2). Noah Taitz a également marqué 12 points et Spencer Jones 10. Stanford doit ouvrir le match Pac-12 contre l’Arizona à Santa Cruz samedi.

Lance Coleman II a fait six 3 points et a marqué 20 points pour CSUN (3-2), soit 0-6 contre Stanford. TJ Starks avait 19 points, cinq rebonds, quatre passes et cinq interceptions. Les Matadors doivent affronter la Californie samedi.

Stanford était le deuxième adversaire du Pac-12 que CSUN a accueilli, rejoignant la Californie en 1995. Stanford a temporairement déménagé hors du comté de Santa Clara jusqu’au 21 décembre en raison de COVID-19[feminine restrictions sur les événements et pratiques sportifs.

