Un aperçu des choses à surveiller cette semaine dans le basket-ball de la Conférence Pac-12:

JEU DE LA SEMAINE: Arizona vs Stanford, samedi à Santa Cruz, Californie. Le Cardinal (2-2) n’a pas encore joué à domicile et a déménagé à Santa Cruz en raison de coronavirus restrictions dans leur pays d’origine. Stanford a ouvert la saison avec quatre matchs en Caroline du Nord et s’est installé sur la côte à son retour. L’Arizona (5-0) est l’une des deux équipes invaincues du Pac-12 avec l’État de Washington (5-0). Les Wildcats ont battu UTEP 69-61 samedi, bien qu’ils n’aient pas fait un 3 points pour la première fois en 411 matchs.

REGARD SUR L’AVENIR: Deux programmes blueblood se rencontreront samedi, lorsque l’UCLA affrontera le Kentucky à Cleveland. Les Bruins ont le plus de titres nationaux de l’histoire de la NCAA avec 11 et les Wildcats sont deuxièmes avec huit. Les deux équipes ont été classées dans le sondage de pré-saison AP, mais ont depuis abandonné. … Le Colorado affrontera Washington à Las Vegas dimanche, mais ce ne sera pas un match de conférence. … L’Oregon met en jeu jeudi la cinquième plus longue séquence de victoires à domicile du pays (24 matchs) contre San Francisco. Les Dons ont déjà des victoires sur alors-Non. 4 Virginie et Nevada sur leur CV.

DANS LES CHIFFRES: L’État de Washington connaît son meilleur départ depuis l’ouverture de la saison 2017 6-0. Avec des victoires contre Montana State et Prairie View A&M, les Cougars prendraient leur meilleur départ depuis leur ouverture 14-0 en 2007-08. … Le Pac-12 a eu deux joueurs frappés à trois points la semaine dernière. Makale Foreman de Californie l’a fait au buzzer pour battre San Francisco 72-70 et Remy Martin de l’Arizona State a renversé le sien avec 9 secondes à jouer dans une victoire 71-70 sur le Grand Canyon.

JOUEUR À SURVEILLER: Jemarl Baker, Arizona. Le garde junior a eu un superbe match contre le nord de l’Arizona la semaine dernière, marquant 33 points tout en allant 7 sur 9 à 3 points. Il a été nommé joueur Pac-12 de la semaine après avoir récolté en moyenne 19,7 points sur 65% de tirs.

DU CÔTÉ DES FEMMES: L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, a remporté son 1099e match en carrière lorsque le Cardinal, le mieux classé, a battu Pacific 104-61 mardi soir, dépassant Pat Summitt sur la liste des victoires de tous les temps en basketball universitaire féminin. Stanford affrontera le sud de la Californie samedi et le numéro 11 de l’UCLA lundi. … Les écoles de l’Oregon font face aux écoles de Washington et les écoles de l’Arizona se dirigent vers les montagnes pour affronter l’Utah et le Colorado.

Compilé par le rédacteur AP Basketball John Marshall à Phoenix.

