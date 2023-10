Stanford dans la NFL : semaine 5

Les 49ersse rapproche d’un record de la NFL et de celui de Cincinnatiétait parmi les anciens de Stanford à avoir réalisé de grandes performances ce week-end. Au total, 12 anciens joueurs de Stanford ont débuté ce week-end dans la ligue. Voici le résumé des performances de l’ancien Cardinal au cours de la semaine 5 :

Receveur partant de Cincinnati Trenton Irwin a réussi huit attrapés pour 60 verges et a renvoyé quatre bottés de dégagement pour une moyenne de 17,0, dont un retour de 28 verges, lors de la victoire 34-20 des Bengals contre l’Arizona. Irwin a été nommé dans l’équipe de la semaine de Pro Football Focus en tant que retourneur de coups de pied, avec une note de 70,0 sur les retours de botté de dégagement. Irwin est entré dans le match avec un attrapé au cours des quatre premiers matchs, mais a réussi cinq attrapés dans la seule première mi-temps. Irwin a joué 62 clichés offensifs et a été ciblé 10 fois.

Trenton Irwin. Photo de Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports.

Pour l’Arizona, début serré Zach Ertz a réussi deux attrapés pour 10 verges, dont un de 4 verges pour un touché au deuxième quart qui a donné aux Cardinals une avance de 14-10. Récepteur de l’Arizona Michael Wilson a réussi un attrapé sur 18 mètres.

Zach Ertz. Photo de Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports.

Sécurité de départ de Kansas City Justin Reid a réussi huit plaqués, dont sept en solo, a forcé un échappé et a défendu une passe lors de la victoire 27-20 des Chiefs au Minnesota. Reid, qui a joué lors de chaque jeu défensif des Chiefs, a forcé un échappé lors du premier jeu du match en mêlée, ce qui a conduit à un touché de Kansas City. Reid était n ° 7 parmi les sécurités de la NFL, avec une note de 74,6 de Pro Football Focus. Le Minnesota commence le plaqueur défensif Harrison Phillips a réussi six plaqués sur 46 clichés défensifs.

Christian McCaffrey. Photo de Darren Yamashita/USA TODAY Sports.

San Francisco commence à revenir Christian McCaffrey a marqué un touché pour le 14e match consécutif, y compris les séries éliminatoires, pour étendre son record de franchise et se rapprocher de l’une des marques de la NFL partagées par les porteurs de ballon du Temple de la renommée Lenny Moore, OJ Simpson et John Riggins. McCaffrey a marqué sur une course d’un mètre au deuxième quart pour donner une avance de 14 aux 49ers lors d’une victoire de 42-10 contre Dallas dimanche soir. McCaffrey a porté 19 fois pour 51 verges et capté deux passes pour 27 alors que les 49ers restaient invaincus. Il continue de mener tous les rushers de la NFL, avec 510 yards.

Dalton Schultz. Photo de Dale Zanine/USA TODAY Sports.

Houston commence le côté serré Dalton Schultz a capté une passe de touché de 18 verges de CJ Stroud pour donner l’avantage aux Texans avec 1:49 à jouer, mais l’hôte d’Atlanta s’est rallié à un panier de dernière seconde pour gagner, 21-19. Schultz a capté sept passes pour 65 verges et joué 34 clichés offensifs. Centre de départ d’Atlanta Drew Dalman a joué les 77 clichés offensifs des Falcons et a obtenu la deuxième note de blocage de course parmi les centres de la NFL, à 88,1.

Paulson Adebo. Bob DeChiara/USA TODAY Sports.

La Nouvelle-Orléans partant du cornerback gauche Paulson Adebo a réussi trois plaqués et deux passes défendues lors de la victoire 34-0 des Saints contre la Nouvelle-Angleterre. Receveur des Patriots Ty Montgomery a eu un attrapé pour cinq verges, un porté pour zéro verge et deux retours de coup d’envoi pour une moyenne de 21,0.

Bobby Okereke (à gauche). Photo de Jim Rassol/USA TODAY Sports.

Secondeur central partant des Giants de New York Bobby Okereke a intercepté une passe, réussi 10 plaqués et deux passes défendues dans une défaite 31-16 à Miami. Parieur des dauphins Jake Bailey a réalisé une moyenne de 34,5 verges sur deux bottés de dégagement, a réussi un panier et quatre points supplémentaires et a géré les coups d’envoi.

Austin Hooper. Photo de Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports.

Ailier rapproché de Las Vegas Austin Hooper a réussi deux attrapés pour 11 verges lors de la victoire 17-13 des Raiders contre Green Bay, lundi soir.

Pittsburgh démarre le garde droit offensif Nate Herbig a joué les 66 clichés offensifs lors de la victoire 17-10 des Steelers contre Baltimore.

Ailier défensif de Washington Casey Toohill a joué six snaps défensifs et 27 jeux sur équipes spéciales lors de la défaite 40-20 des Commanders contre Chicago jeudi.

Plaqueur défensif des Jets de New York Salomon Thomas a joué 22 snaps défensifs et trois jeux sur équipes spéciales lors de la victoire 31-21 des Jets à Denver.

Jacksonville commence le garde gauche offensif Petit marcheur a joué 11 clichés offensifs avant de partir au premier quart de la victoire 25-20 des Jaguars à Buffalo.

Tacle offensif de Denver Cameron Fleming et quart-arrière de Houston Moulins Davis n’a pas joué.

Destinataire Simi Fehoko et tacle offensif Foster Sarell des Chargers de Los Angeles et demi de coin Kyu Blu Kelly et fin serrée Colby Parkinson de Seattle a eu des byes.

Ailier rapproché de l’Arizona Élie Higgins quart-arrière de Philadelphie Tanner McKee et joueur de ligne offensive de la Nouvelle-Orléans Tourbe d’Andrus étaient inactifs.

Plaqueur défensif de Philadelphie Thomas Bookerdemi de coin de Miami Ethan Bonner Ailier rapproché d’Atlanta Tucker Fisksecondeur de San Francisco Curtis Robinsonreceveur de Washington Brycen Tremayne sécurité de Cincinnati Michel Thomaset arrière défensif de Chicago Kendall Williamson faisaient partie des équipes d’entraînement.

Ailier défensif de la Caroline Henri Anderson et l’ailier rapproché de Washington Kaden Smith étaient dans la réserve des blessés.