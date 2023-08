Stand Up to Cancer 2023 : Comment puis-je regarder ?

L’émission spéciale télévisée annuelle de STAND Up to Cancer est de retour pour recueillir plus d’argent pour les efforts de recherche sur la maladie.

Co-fondée par Katie Couric, l’émission devrait présenter des apparitions de Joe Biden, Queen Latifah et Justin Timberlake.

Katie Couric, ancienne du Today Show, est l’une des co-fondatrices de Stand Up to Cancer[/caption]

Comment puis-je regarder Stand Up to Cancer ?

Le 19 août 2023, l’émission spéciale 2023 de Stand Up to Cancer devrait être diffusée à 20 h HNE via NBC.

Simultanément, SU2C devrait être diffusé sur :

abc

SCS

RENARD

AMC+

HBO

HBO Latino

Starz

ESPN

Chaîne des héros américains

Téléviseur Aspire

AXS

Destination Amérique

Découverte Famille

Découverte Vie

Estrella TV

Réseau de combat

FS2

Galavision

Jeu+

Réseau HD

SFI

Télévision de la vie juive

LATV

Ovation

Nouvelles Scripps

Nouvelles du spectre

SU2C 2023 est également diffusé en direct sur Peacock, Pluto TV, MGM+, Tubi et YouTube.

Pour l’événement de l’année, le spectacle s’intitule How It Started, How It’s Going.

Au cours de la télédiffusion annuelle, les cofondateurs de l’organisation jettent un coup d’œil sur les débuts et le parcours actuel du programme.

Les dons peuvent être effectués via le site Web officiel de Stand Up to Cancer.

« Il reste encore du travail à faire pour guérir le cancer et chaque dollar compte », a déclaré Katie Couric dans un communiqué.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas fait de chaque patient atteint de cancer un survivant à long terme. »

Qui apparaît dans SU2C 2023 ?

Pour aider aux efforts de collecte de fonds de SU2C, plusieurs personnalités publiques et célébrités font une apparition lors de How It Started, How It’s Going.

Outre les co-fondateurs, la liste comprend:

Joe Biden

Jill Biden

Justin Timberlake

Reine Latifah

Elizabeth Banks

L’OMS

Kévin Hart

Ken Jeong

Jessica Biel

Don Cheadle

Danaï Gurira

Tony Hale

Julianne Moore

Maria Menounos

Tig Notaro

Jimmy Smith

Eric Stonestreet

Jack Black

Mélissa McCarthy

Ben Falcone

Zach Galifianakis

Matthieu McConaughey

Jay Leno

Jon Hamm

Bill Hader

Ed Helms

Brad Garret

Bretagne Howard

Simone Ledward Boseman

Queen Latifah fait une apparition lors du téléthon 2023 de Stand Up to Cancer[/caption]

Concernant la participation de Joe et Jill Biden, le président de SU2C, Russell Chew, a déclaré dans un communiqué : « Stand Up To Cancer est extrêmement reconnaissant pour leur participation à la télédiffusion de cette année.

« Le travail inébranlable du président et de la première dame pour aborder certains des aspects les plus difficiles de la recherche sur le cancer renforce les progrès incroyables réalisés et conduira sans aucun doute à de nombreuses autres percées dans les années à venir.

« Notre espoir commun d’aider davantage de personnes touchées par le cancer à survivre et à prospérer est l’objectif constant nécessaire pour mettre fin au cancer tel que nous le connaissons. »

Quand SU2C a-t-il été créé ?

Après un an de développement, SU2C a été officiellement lancé le 27 mai 2008.

L’association caritative a été co-fondée par :

Katie Couric

Noreen Fraser

Laura Ziskin

Sherry Lansing

Kathleen Lob

Lisa Paulson

Rouillé Robertson

Sue Schwartz

Pamela Oas Williams

Ellen Ziffren

« Nous avons lancé ce mouvement en 2008 pour sauver des vies et il est remarquable de voir qu’en 15 ans, nos scientifiques ont atteint cet objectif grâce à une recherche révolutionnaire qui intercepte et traite le cancer d’une manière que nous n’aurions jamais cru possible », a rappelé Katie.

Russell Chew a expliqué: «Notre émission télévisée est un hommage puissant qui démontre l’importance de se tenir ensemble pour sauver des vies.

« Tout le monde joue un rôle essentiel dans cet objectif, et nous sommes très reconnaissants du soutien de la communauté du divertissement, des réseaux de diffusion, de nos généreux donateurs et des incroyables chercheurs qui travaillent sans relâche pour développer de nouveaux traitements contre le cancer.

« 100 % des dons publics à SU2C soutiennent des programmes innovants de recherche sur le cancer et de sensibilisation vitale. »