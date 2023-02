Stan Wawrinka aide la Suisse à atteindre la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis en battant l’Allemagne 3-2

Stan Wawrinka a emmené la Suisse en phase de groupes de la finale de la Coupe Davis samedi, remportant un affrontement décisif contre l’Allemagne, à quelques semaines de son 38e anniversaire.

Wawrinka, triple vainqueur du titre du Grand Chelem, qui a aidé les Suisses à remporter le titre de la Coupe Davis aux côtés de Roger Federer en 2014, a battu Daniel Altmaier 6-3, 5-7, 6-4 alors que son pays triomphait 3-2 lors de leur match de qualification.

L’ancien numéro trois mondial Wawrinka, maintenant à 135 ans après une longue période de reconstruction de sa carrière après deux chirurgies du pied, jouait dans le tournoi pour la première fois en huit ans après avoir fait ses débuts en 2004.

En revanche, Altmaier, de 13 ans son cadet, faisait ses débuts en Coupe Davis à Trèves.

Wawrinka, qui aura 38 ans le mois prochain, avait perdu son premier match en simple vendredi en deux sets face à Alexander Zverev.

Il était à nouveau du côté des perdants plus tôt samedi lorsque lui et Dominic Stricker ont été battus en double 6-7 (3/7), 6-3, 6-4 par Tim Puetz et Andreas Mies.

Cependant, Marc-Andrea Huesler a ensuite surpris le numéro 14 mondial Zverev 6-2, 7-6 (7/3) pour ramener la Suisse à 2-2, préparant le terrain pour le moment de Wawrinka sous les projecteurs.

“Je suis content d’avoir gagné un point et le dernier était le plus important”, a déclaré Wawrinka.

« Nous avons une super équipe. Ils ont construit cette équipe au cours des dernières années. J’étais heureux de revenir s’ils avaient besoin de moi.”

Les États-Unis, qui ont remporté le tournoi de 123 ans à 32 reprises, un record, ont également réservé leur place pour la phase de groupes de septembre en affrontant l’Ouzbékistan à Tachkent.

Le duo de double expérimenté Austin Krajicek et Rajeev Ram a remporté une victoire 6-2, 6-4 contre Sanjar Fayziev et Sergey Fomini en seulement 52 minutes.

“J’étais tellement excité de voir Raj et Austin jouer aujourd’hui”, a déclaré le capitaine américain David Nainkin, dont l’équipe menait 2-0 du jour au lendemain.

– ‘Trains de marchandises’ –

«Ils sont sortis très vifs et ont obtenu la pause précoce dans le premier set. Après cela, c’était comme deux trains de marchandises, il n’y avait plus moyen de les arrêter.”

La Serbie a ignoré l’absence de Novak Djokovic pour vaincre confortablement une équipe norvégienne qui manque le numéro quatre mondial Casper Ruud.

En tête 2-0 après le premier simple de vendredi à Oslo, Nikola Cacic et Filip Krajinovic ont battu Viktor Durasovic et Herman Hoeyeraal 6-4, 3-6, 6-4 pour le point clé.

La France, 10 fois championne, a fait le tour suivant avec une victoire sur la Hongrie.

Ugo Humbert, qui fait ses débuts en tournoi ce week-end, a scellé l’égalité avec une victoire 6-3, 6-3 sur Fabian Marozsan à Tatabanya en simple décisif.

La France a eu peur lorsque la Hongrie a étonnamment remporté le doublé alors que Marozsan et Mate Valkusz ont battu Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech 6-2, 7-6 (7/4) avant qu’Adrian Mannarino n’égalise à 2-2 avec une victoire en deux sets contre Marton. Fucsovics.

“Je suis tellement fier de cette équipe”, a déclaré Humbert.

La Suède s’est également qualifiée pour la phase de groupes de septembre

avec une victoire 3-1 contre la Bosnie.

Les Suédois menaient 2-0 dans la nuit à Stockholm avant que la Bosnie ne réduise le déficit lorsque Mirza Basic et Tomislav Brkic ont battu Andre Goransson et Elias Ymer en deux sets.

Le numéro 60 mondial Mikael Ymer a scellé l’égalité avec une victoire 6-1, 1-6, 6-3 sur Damir Dzumhur.

La Grande-Bretagne a battu la Colombie 3-1 lorsque Cameron Norrie a battu Nicolas Mejia 6-4, 6-4 pour sa deuxième victoire en simple du week-end.

La Croatie, championne en 2005 et 2018, mène 2-0 sur l’Autriche à Rijeka après la première journée avec Borna Coric battant Dennis Novak 6-3, 7-5 et Borna Gojo prenant le dessus sur Dominic Thiem 6-3, 7 -6 (7/2).

Le Chili est 1-1 à domicile contre le Kazakhstan, la Belgique mène la Corée du Sud 2-0, les Pays-Bas ont un avantage 2-0 sur la Slovaquie, la Finlande et l’Argentine sont 1-1 tandis que la République tchèque mène 2-0 sur le Portugal.

Il y a 12 matchs nuls ce week-end, les vainqueurs obtenant des places dans la phase de groupes en septembre aux côtés des champions en titre, le Canada, l’Australie, finaliste en 2022, et les jokers de l’Italie et de l’Espagne.

Les huit meilleures équipes se qualifieront ensuite pour la phase finale à Malaga en novembre.

