Stamkos s’installe dans son nouveau domicile avec les Predators après 16 saisons avec le Lightning

Ce n’est que le 2 juillet que tout a commencé à paraître réel.

La veille avait été trop mouvementée pour avoir le temps de s’adonner à quelque chose d’aussi banal que des sentiments. Il y avait tellement de messages, tellement d’interviews, tellement de voix qui le tiraient. Il a fallu 24 heures au cerveau de Stamkos pour rattraper la décision décisive qu’il avait prise.

« Vous êtes presque insensible à toute émotion », a-t-il déclaré.

Le Lightning n’était plus son équipe. L’inimaginable était arrivé.

Comme l’a dit son ancien coéquipier Tyler Johnson : « Je pense que personne n’a jamais vu cela venir. »

« Je dirais que la semaine prochaine a été assez difficile pour nous de réaliser et d’accepter de ne pas être de retour avec Tampa », a déclaré Stamkos. « Cela arrive assez vite lorsque vous passez par une agence libre. Au fond de votre esprit, vous pensez que les choses vont s’arranger.

« À mesure que l’on se rapproche du 1er juillet, on a toujours le sentiment que, ah, ouais, ça va marcher. Et puis vous y arrivez et vous vous dites : OK, vous devez prendre une décision ici.

Même si la saison avançait et qu’aucun accord ne s’était concrétisé, même si les jours s’écoulaient pour que Stamkos devienne joueur autonome sans compensation alors que le contrat de huit ans d’une valeur de 68 millions de dollars qu’il avait signé le 29 juin 2016 expirait, son espoir ne s’est pas concrétisé. .

« Je ne sais pas si vous avez vraiment laissé tomber complètement », a-t-il déclaré. « Le temps nous le dira. Je n’ai pas de réponse concrète. Si je regarde en arrière sur l’ensemble de la situation, j’ai peut-être été un peu naïf de garder cet espoir, avec la façon dont tout s’est passé l’été précédent et sans se prolonger tout au long de la saison et sans avoir de discussions puis après la saison. Après avoir eu quelques discussions et reçu quelques offres que j’ai reçues, de manière réaliste, sur la base de toutes ces informations, je n’aurais pas dû garder aucun espoir.

Il rit tristement.

« Mais c’est tout à fait naturel », a-t-il déclaré. « Vous avez tellement d’émotions et d’attachements envers un endroit que vous avez visité que vous êtes prêt à regarder au-delà de tout cela en raison de votre ancrage dans une communauté. Et quand on a une famille et des enfants, la décision est encore plus difficile à prendre. »

Sa tête le savait. Son cœur ne pouvait tout simplement pas lâcher prise.

« Je ne sais pas si tu vas un jour t’en remettre complètement », a-t-il déclaré. « Mais si je suis honnête et que je regarde comment tout le processus s’est déroulé, la façon dont il s’est terminé n’aurait pas dû me surprendre. »

* * * *

Mais si Stamkos a été meurtri et battu par l’avance jusqu’au 1er juillet, l’amour et l’attention qui lui ont été accordées à l’aube de l’agence libre ont été un baume. Il n’était plus indésirable. Au lieu de cela, tout d’un coup, il était très demandé, comblé d’amour – et de dollars.

« En soi, c’était une expérience gratifiante d’entendre ce que les équipes avaient à dire », a déclaré Stamkos.

Il n’est pas étonnant que Stamkos soit un choix tendance pour connaître une saison monstre, après avoir récolté 81 points (40 buts, 41 passes) en 79 matchs pour le Lightning la saison dernière. Il est à 45 buts sur 600 au cours de sa carrière, avec 555 et 582 passes pour 1 137 points en 1 082 matchs en carrière dans la LNH.

Il est possible qu’il franchisse ce cap cette saison, récompensant les Predators pour la foi dont ils ont fait preuve, la façon dont ils ont apaisé la blessure et l’ont amené dans le giron.

« Je ne ressens rien de plus à cause de ce qui s’est passé cet été », a déclaré Stamkos. « Je veux venir ici et aider une équipe à atteindre l’objectif ultime. »

À cette fin, les Predators ont ajouté d’énormes noms cet été, en signant des ententes avec l’attaquant Jonathan Marchessault et le défenseur Brady Skjei, un effort pour les amener au prochain niveau de la LNH.

Mais même si son départ de Tampa ne le pousse pas, cela ne crée pas un besoin supplémentaire de montrer au Lightning ce qu’il peut faire – ou aux Predators d’ailleurs – c’est exactement qui est Stamkos. C’est ce qu’il a toujours été. C’est pourquoi il est le leader de tous les temps en termes de points et de buts dans l’histoire du Lightning. C’est pourquoi il possède deux bagues de la Coupe Stanley.

«Je pense qu’il est toujours motivé sur la glace», a déclaré Johnson, qui a joué avec Stamkos à Tampa au cours des neuf premières saisons de sa carrière. « Je ne sais pas si j’ai déjà vu Stammer pas motivé. Je sais qu’il va passer une bonne année. C’est ce genre de gars.

* * * *

Quelque part, dans l’une des maisons de Stamkos, à Tampa ou à Nashville ou chez ses parents à Toronto, il pourrait y avoir une boîte, scotchée, avec tous les très nombreux vêtements acquis au cours des 16 saisons avec le Lightning, les chapeaux et maillots et T-shirts, les morceaux de sa vie et de sa carrière qu’il a donné à la ville.

Ils ne restent pas toujours rangés. Les années, les succès, les victoires de la Coupe Stanley, après tout, ne sont pas effacés par une nouvelle adresse et un nouveau nom sur ses chèques.

« Des amis et des membres de ma famille m’ont même demandé : que faisons-nous de tout notre équipement Lightning ? » dit Stamkos. « Ce n’est pas comme si les 16 dernières années ne s’étaient jamais produites. »

Mais la page est désormais tournée.

Il est installé à Nashville, son domicile pour les quatre prochaines années. Il se concentre sur les Predators, sur les aider à avancer, sur l’apposition de son empreinte sur une autre équipe, sur un autre succès.

«Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas aller très loin, sinon jusqu’à la finale», a déclaré McDonagh, qui a passé les deux dernières saisons à Nashville avant d’être échangé au Lightning en mai.

Ce serait le but. Une autre équipe. Une autre Coupe. Encore un défi relevé.

« Il ne s’agit pas de distinctions personnelles à ce stade ou de quoi que ce soit à faire personnellement », a déclaré Schenn. « Il a déjà accompli tellement de choses, membre du Temple de la renommée au premier tour. Je pense que c’est avant tout une question de motivation pour prouver qu’il peut intervenir et aider une autre équipe à gagner. Il est à fond.