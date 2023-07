Stallions QB Alex McGough est un MVP et un champion de l’USFL, mais jusqu’où peut-il grimper ?

RJ Jeune FOX Sports National College Football Analyst

CANTON, Ohio – Assis au centre de la table dans les entrailles du stade Tom Benson Pro Football Hall of Fame samedi soir, l’entraîneur des étalons de Birmingham, Skip Holtz, s’est vu poser une question simple: l’homme était-il assis à sa droite, Alex McGough, un Quart-arrière de la NFL ?

C’était une bonne question. McGough n’a pas commencé la saison en tant que QB partant de l’équipe, mais avait pris le relais, conçu une saison MVP et terminé le tout avec une victoire 28-12 au championnat USFL contre les Maulers de Pittsburgh.

Holtz, qui a passé la majeure partie de sa vie à développer des joueurs de football universitaire de haut niveau, en particulier du côté offensif du ballon, n’a pas hésité. Il n’a pas hésité. Il a été mesuré, même au milieu de la lueur de devenir le premier entraîneur-chef champion consécutif dans n’importe quel sport professionnel depuis les Golden State Warriors (2017-2018) et le premier entraîneur du 21e siècle à remporter des titres au cours de ses deux premières saisons. en tant qu’entraîneur-chef professionnel.

Il a évalué McGough, s’est installé et a dit: « Je pense qu’il est aussi bon que jamais, et j’ai côtoyé beaucoup de quarts de la NFL. »

Et Holtz a été autour de beaucoup de QB NFL. En 2015 à Louisiana Tech, par exemple, son quart-arrière était Jeff Driskel, qui a été quart-arrière de la NFL dans six équipes depuis 2016.

Mais avec McGough, Holtz a trouvé un quart-arrière qui est spécial – un en qui il a confiance pour l’aider à élaborer le plan de match de chaque semaine, à échanger un jeu sur la ligne de mêlée, à prendre le pouls d’une équipe pleine d’hommes qui pourraient ne pas dépenser plus de cette saison ensemble en tant que coéquipiers.

Et puis allez gagner.

C’est pourquoi nous parlons de McGough cette saison.



Il s’est révélé être un athlète. Vous ne jouez certainement pas à l’université pour Butch Davis, comme il l’a fait, si vous ne l’êtes pas. Pete Carroll voulait si désespérément garder McGough sur sa liste des Seahawks qu’il a essayé McGough à la sécurité avant de finalement se séparer de lui. Lorsque Bill O’Brien, ancien coordinateur offensif vainqueur du Super Bowl et vainqueur du titre national, a pris la mesure de McGough à Houston, il a essayé de renforcer McGough pour qu’il puisse être leur version de Taysom Hill.

Il était un quart-arrière brut, élite lorsque le jeu tombe en panne, mais trop peu fiable pour lire les défenses et opérer à un niveau professionnel. Puis Holtz l’a repêché, il l’a joué presque autant qu’il l’a fait avec J’Mar Smith en 2022. Il lui a appris non seulement l’attaque des Stallions, mais comment jouer le poste d’une manière qui pourrait gagner des matchs de football, mettre de bons jeux sur bande, et obtenez-lui un deuxième coup à la NFL.

C’est ce que l’USFL est pour Holtz – une rampe de lancement pour les joueurs et entraîneurs talentueux pour retrouver leur chemin. Holtz a embauché un jeune de 21 ans pour être son directeur général. Il a signé le MVP du match de championnat USFL Deon Cain parce qu’il était vainqueur du titre national à Clemson. Il a permis à l’ancien secondeur All-American Scooby Wright de créer l’identité énergique de ce qui est devenu la défense de Birmingham.

[How the Stallions became a USFL power: ‘We wanted to build a dynasty’]

« Je pense que tous ceux qui ont réussi ont eu une opportunité », a déclaré Holtz.

Et ces opportunités changent des vies. Travaillant pour son père, Lou, qui était sur place pour le match pour le titre de samedi, Skip voulait avoir l’opportunité d’appeler des jeux et d’être le coordinateur offensif à Notre Dame. Son père l’a refusé. Lorsque Bobby Bowden, entraîneur-chef de Florida State, a appris que Lou n’allait pas élever son fils à OC, il a dit à l’entraîneur-chef irlandais qu’il embaucherait Skip pour diriger l’attaque de FSU. Et c’est ainsi que Skip Holtz est devenu un coordinateur offensif, du genre à prétendre à un titre national chez ND.

Au cours des deux dernières décennies, Skip Holtz a cherché à donner ces chances à ceux qui le méritaient. McGough est l’un de ces joueurs.

McGough était ce joueur lorsque l’ancien choix de premier tour de la NFL, Reuben Foster, l’a rencontré dans le trou, le plaçant au quatrième et au premier pour créer un chiffre d’affaires sur les downs.

McGough était ce joueur lorsqu’il a transformé un jeu brisé au troisième essai en un premier essai avec une course de 11 verges. Une pénalité pour masque facial a poussé le ballon vers la ligne des 42 verges des Maulers. Après l’imposition de la pénalité, Holtz a composé un itinéraire de poste de 42 verges pour McGough qui a trouvé Davion Davis dans la zone des buts pour le premier TD du match.

Il était ce joueur lorsque les Stallions avaient neuf points – un match à un score dans l’USFL – et il a joué, brouillé, tourné le dos à la défense, couru vers sa propre zone d’en-but, a été poursuivi par Foster et dépouillé du ballon .

À travers tout cela – les paris qui ont fonctionné et ceux qui n’ont pas fonctionné – McGough a terminé avec 307 verges au total et quatre touchés par la passe. McGough est ce joueur – celui qui, si on lui donne une chance, pourrait se révéler spécial.



Il est assez spécial pour avoir récolté en moyenne 350,5 verges et 4,5 touchés lors des séries éliminatoires de l’USFL, complétant 39 des 56 passes. Il était assez spécial pour être le seul QB Carroll repêché alors que Russell Wilson était un Seahawk. Il était une sélection de septième ronde en 2018 – Brock Purdy était une sélection de septième ronde en 2022, et il a mené les 49ers de San Francisco au match de championnat NFC la saison dernière.

McGough a été couronné MVP l’année après que l’ancien receveur des Generals du New Jersey, KaVontae Turpin, ait remporté cet honneur en 2022. Turpin est ensuite devenu un retourneur de coups de pied du Pro Bowl pour les Cowboys de Dallas.

La route est là pour McGough non seulement pour gagner une invitation à un camp d’entraînement de la NFL, mais peut-être pour pousser sa carrière vers un nouveau sommet.

NFL Europe, un précurseur de l’USFL moderne, a fait passer Jon Kitna d’un dragon de Barcelone à l’homme qui a succédé au Hall of Famer Warren Moon en tant que partant des Seahawks. Cette ligue a également fait de Jake Delhomme un partant pour les Panthers de la Caroline en 2003. Shaun Hill a quitté les Admirals d’Amsterdam – où son entraîneur-chef était l’actuel entraîneur des Philadelphia Stars Bart Andrus – et a joué 11 saisons et fait 35 départs, au le plus haut niveau du football professionnel.

Brad Johnson a quitté les Monarchs de Londres et s’est métamorphosé en quart-arrière vainqueur du Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay et une sélection à deux reprises au Pro Bowl. Kurt Warner a quitté les Admirals et est devenu deux fois MVP de la NFL et champion du Super Bowl.

Mais aucun de ces hommes n’a accompli dans la NFL Europe ce que McGough a dans l’USFL, remportant le MVP de la ligue et un championnat. Et le jeu ralentit pour lui, encore.

McGough, qui est professionnel depuis six ans et aura 28 ans en novembre, est à son apogée. Il joue son meilleur football et est devenu le genre de joueur que Holtz, un homme qui entraîne au football depuis 36 ans, appelle « mon coordinateur offensif ». C’est un homme auquel Holtz fait implicitement confiance pour suivre, jouer et gagner la partie.

Dans la NFL, ils ont un mot pour ça : Quarterback.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young. S’abonner à « Le spectacle de football universitaire numéro un » sur Youtube. Il n’est pas sur un StepMill.

