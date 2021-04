Un STALKER qui a passé des années à harceler le comédien Al Murray a été banni de ses émissions.

Lucy Bird, 46 ans, a envoyé des cadeaux bizarres à la star du Pub Landlord et a essayé de se rendre dans les coulisses, ce qui l’a tellement affligé que sa photo a été distribuée au personnel des lieux.

Lucy Bird, 46 ans, harceleuse d’Al Murray, a été condamnée avec sursis Crédit: SWNS

Elle a également envoyé à Murray, 52 ans, des messages Facebook troublants, «détruisant» son expérience des médias sociaux, a déclaré le tribunal de première instance de Northampton.

Bird a dit qu’elle avait des photos de ses enfants et en a posté une, lui disant: «Je sais où tu habites.»

Le comédien de Pub Landlord a reçu des messages Facebook troublants Crédit: ITV

Murray a déclaré: «Je sentais que me harceler était une chose, mais cibler ma famille était complètement faux.»

Bird, de Flore, Northants, a également ciblé d’autres personnes avec de fausses déclarations.

Elle a admis avoir été harcelée et harcelée et a été condamnée à une peine de 16 semaines de prison avec sursis et à une interdiction d’assister aux spectacles de Murray pendant quatre ans.