STALKER: La taille estimée du fichier de commutation de la trilogie Legends Of The Zone semble révélée

STALKER : Legends of the Zone Trilogy sera lancé la semaine prochaine sur l’eShop Switch, et nous avons maintenant la taille estimée des fichiers pour chaque jeu.

Stalker : L’Ombre de Tchernobyl est à peu près 7,4 Go, Ciel clair il s’agit de 6,2 Go et L’appel de Pripyat prendra environ 5,5 Go d’espace.

Comme mentionné précédemment, chaque jeu sera disponible séparément à l’achat sur l’eShop ($19,99 / 19,99 € / 15,99 £) ou vous pouvez récupérer le lot (39,99 $ / 39,99 € / 32,99 £).

La version Switch de cette trilogie comprendra également la visée gyroscopique, la prise en charge de l’écran tactile, des visuels améliorés et une prise en charge ancrée et portable.

La date de sortie a également été avancée de novembre et cette trilogie arrivera désormais le 31 octobre 2024.