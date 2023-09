Le ministre du Tamil Nadu, Udhayanidhi Staline – dont le commentaire selon lequel le Sanatana Dharma « devrait être éradiqué » a déclenché une énorme querelle politique – a doublé aujourd’hui son exemple. Le fait que le gouvernement central n’invite pas le président Droupadi Murmu à l’inauguration du nouveau parlement est un exemple de discrimination de caste Sanatana, a-t-il déclaré, soulignant la position de longue date du DMK sur le sujet.

Fondé sur les principes rationalistes de Periyar, le DMK s’oppose au Sanatana Dharma depuis des décennies, récoltant de riches dividendes politiques. Pendant des générations, une grande partie de la population a été opprimée par les pratiquants du Sanatana Dharma. La caste était utilisée pour leur refuser l’égalité, l’éducation et l’accès aux lieux de culte.



Udhayanidhi Staline a répété aujourd’hui qu’il était prêt à faire face à toute action en justice pour ses commentaires. Subramanaian Swamy a affirmé sur X qu’il avait écrit au gouverneur du Tamil Nadu pour demander sa sanction pour engager une action contre Udhay.



Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait donner un exemple actuel de discrimination sociale, Udhayanidhi Staline a répondu : « Le fait que le président Murmu ne soit pas invité à l’inauguration du nouveau parlement est le meilleur exemple de la discrimination actuelle du Sanatana ».



Le BJP a nié cette allégation.



Plus tôt dans la journée, Udhayanidhi Staline avait évoqué la discrimination en prenant l’exemple du Mahabharat.

« Les enseignants sont des personnes incomparables qui ne pensent toujours qu’aux générations futures. Le lien entre notre mouvement dravidien et les enseignants qui prêchent la vertu sans demander le pouce ! Cela continuera pour toujours. Bonne fête des enseignants », lit-on dans son message sur X, anciennement Twitter, sur Le jour du professeur.

La mention des enseignants demandant des « pouces » est une référence à Dronacharya, le professeur de Pandavas et Kauravas, qui a demandé à Ekalavya, un garçon tribal, son pouce droit en guise d’honoraires une fois qu’il est devenu clair qu’il était un meilleur archer qu’Arjun.

Au cours du week-end, Udhyanidhi Staline a déclenché la controverse avec sa remarque selon laquelle « le Sanatana (Dharma) est comme le paludisme et la dengue et doit donc être éradiqué et non combattu ».

Bien que cela ait déclenché une réaction massive sur les réseaux sociaux, le BJP a affirmé que cela équivalait à « un appel au génocide ». Udhayanidhi a nié cette allégation et l’a qualifiée de fausse nouvelle.

Ce commentaire expose également le Bloc d’opposition indien aux attaques du BJP à l’approche d’une série d’élections nationales d’ici la fin de l’année et des élections générales de l’année prochaine.