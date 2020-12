THOUSAND OAKS, Californie: Brandon Staley n’a été le coordinateur défensif des Los Angeles Rams que pendant 13 matchs, et tout le monde sait déjà qu’il pourrait être en train de monter.

Staley est un nom populaire dans les cercles de la NFL ce mois-ci alors que les équipes les moins performantes de la ligue préparent leur prochaine embauche d’entraîneur-chef. Moins d’une saison complète dans sa première année en tant que coordinateur de la NFL, le travail impressionnant de Staley, 37 ans, dans la construction de la défense la mieux classée de la ligue, a presque garanti qu’il sera obligé de prendre au moins des interviews en janvier avec des équipes à la recherche pour le prochain Sean McVay.

À peine quatre ans après avoir été le coordonnateur défensif de la Division III de l’Université John Carroll, Staley pourrait peut-être avoir sa propre équipe de la NFL l’automne prochain, s’il en veut une. Bien que Staley ne puisse ignorer l’intérêt évident pour son ascension fulgurante, il insiste sur le fait qu’il est préoccupé par des objectifs plus immédiats avec les Rams (9-4), qui sont devenus un prétendant au Super Bowl en grande partie à cause du succès de la défense.

C’est humiliant chaque fois que vous êtes pris en compte dans ces conversations, a déclaré Staley mercredi. Je pense que ce que vous recherchez en tant que compétiteur, c’est simplement d’être reconnu parmi vos pairs, les entraîneurs et les joueurs, comme quelqu’un qui fait du bon travail. … Je suis juste excité de voir où nous pouvons mener ces trois derniers matchs de la saison. Il y a tellement de travail à faire et c’est là que nous nous concentrons.

Les Rams se dirigent vers la semaine 14 menant la NFL avec le moins de verges autorisées (285,8) et le moins de verges par passes autorisées (191,7) malgré la perte de plusieurs meneurs de jeu vétérans de l’équipe de la saison dernière et les remplaçant en grande partie de l’intérieur. Los Angeles n’accorde que 18,9 points par match et domine dans la seconde moitié de la plupart de ses matchs avec les plans innovants de Staleys construits autour d’Aaron Donald et Jalen Ramsey.

McVay a déjà construit un arbre d’entraînement avec son succès impressionnant en seulement quatre saisons avec les Rams. Staley est probablement la prochaine grande branche, qu’il reste avec les Rams en 2021 ou saisisse une autre opportunité.

Staley sera certainement aux alentours de dimanche lorsque les Rams chercheront à renforcer leur avance sur NFC West contre la pire infraction de la NFL des Jets de New York (0-13).

Même si les Rams empireraient, c’est de quoi il s’agit, McVay a déclaré à propos du potentiel de perdre Staley. Si c’est quelque chose qu’il veut faire et qu’il a l’opportunité de concourir pour un emploi, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il fait un excellent travail. C’est un entraîneur phénoménal. C’est une personne formidable.

Deux des anciens assistants de McVay, Matt LaFleur de Green Bay et Zac Taylor de Cincinnati, sont déjà devenus entraîneurs en chef de la NFL. D’autres assistants ont décroché des emplois plus importants, plus récemment l’entraîneur adjoint des quarterbacks Liam Coen, qui partira après cette saison pour être le coordinateur offensif de l’Université du Kentucky.

L’une des meilleures choses à propos de notre succès est que vous avez vu des gars avoir d’autres opportunités que j’ai eu la chance d’avoir il y a quelques années, a déclaré McVay, qui a décroché son emploi peu avant son 31e anniversaire avec le encouragement de l’ancien entraîneur-chef de Washington Jay Gruden.

Les références relativement modestes de Staleys dans la NFL auraient pu être un problème avec une défense en grande partie vétéran, mais il a semblé gagner le respect du groupe rapidement et sa stature parmi ses joueurs n’a fait qu’augmenter avec chaque succès.

Lorsqu’on lui a demandé si Staley devrait être entraîneur-chef un jour, le demi de coin Darious Williams a répondu: Oh, oui.

Le mec est un génie, a ajouté Williams. «Il est vraiment intelligent. Il adore le football et il connaît les gens à choisir. Il connaît les gars qu’il veut autour de lui.

Williams fait partie des choix les plus astucieux de Staley. Le pro de troisième année n’avait pas joué régulièrement en défense jusqu’aux derniers matchs de la saison dernière, mais Staley l’a promu à un rôle de titulaire cette saison, et Williams s’est classé parmi les demi de coin les plus efficaces de la NFL avec quatre interceptions face à Ramsey.

McVay a sorti Staley de l’obscurité relative après trois saisons en tant qu’entraîneur des secondeurs extérieurs sous Vic Fangio à Chicago et à Denver. Bien qu’ils n’aient eu aucun lien d’entraîneur sérieux avant leur rencontre, McVay pensait qu’il reconnaissait quelque chose de spécial dans l’assistant cérébral de haute énergie avec des idées intéressantes sur le schéma et les tactiques.

Le succès de Staley a prouvé que McVay avait à nouveau raison.

J’espère que j’ai au moins plus d’un an avec lui, dit McVay avec un petit rire. Mais sinon, je serais ravi pour lui et sa famille. Il a fait un excellent travail. … Vous reconnaissez certainement (l’intérêt). Mais ce qu’il sait, c’est que c’est parce qu’il a fait un travail phénoménal dans son rôle. Je ne doute pas que son objectif et sa concentration soient uniquement de continuer à diriger notre défense.

REMARQUES: Le LB Terrell Lewis (genou) s’est entraîné avec les Rams mercredi, et McVay a déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il soit de retour à la pleine participation cette semaine. McVay n’est toujours pas sûr que la recrue jouera dimanche. … WR Robert Woods a eu un jour de congé pour se reposer une blessure à la cuisse, mais McVay s’attend à ce qu’il joue dimanche.

