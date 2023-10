Stagwell (STGW) acquiert Left Field Labs, renforçant ainsi ses capacités technologiques en matière d’IA, de transformation numérique et d’expériences immersives

Left Field s’associe à des pionniers du secteur comme Google, Meta, Amazon, Uber et Cisco. Tweet ça

Left Field amplifiera l’offre du réseau Constellation avec des services de bout en bout englobant l’innovation stratégique, la conception de l’expérience utilisateur, le prototypage expert et l’ingénierie technologique de pointe. Left Field s’associe à des pionniers du secteur comme Google, Meta, Amazon, Uber et Cisco.

« Left Field a passé 15 ans à créer des expériences qui n’avaient jamais existé auparavant, avec un historique exemplaire d’innovation constante avec l’IA et de construction de l’avenir avec des partenaires comme Hasbro, Unity et DataRobot », a déclaré Marc Penn, président-directeur général de Stagwell. « Nous sommes ravis d’accueillir Left Field comme partie intégrante de notre stratégie de croissance à long terme, nous aidant à diriger la transformation numérique du marketing basée sur l’IA.

Dans le cadre du réseau Constellation, Left Field lancera une vaste suite d’offres qui associent de manière transparente l’IA, la transformation numérique et les expériences immersives pour aider les entreprises à favoriser la croissance organisationnelle et le changement à l’échelle de l’entreprise. Ces offres aideront les clients à exploiter efficacement les capacités de l’IA tout en préservant la sécurité de l’entreprise ; transformer la stratégie produit ; et créer des solutions qui améliorent l’efficacité des flux de travail.

Left Field est résolu dans sa mission non seulement d’anticiper l’avenir des expériences numériques, mais aussi de les façonner activement, annonçant une ère de synergie transformatrice et d’innovation sans limites. Les engagements clients notables comprennent :

IA responsable pour l’entreprise : Pour une grande entreprise technologique, exploiter l’IA pour automatiser les processus internes existants.

: Pour une grande entreprise technologique, exploiter l’IA pour automatiser les processus internes existants. Expérience de conception dans l’automobile : Conception, prototypage et tests rapides auprès des consommateurs pour réinventer l’UX du conducteur et du passager de la Ford Mach-E, aboutissant à un ensemble fondamental de fonctionnalités et d’interactions pour le système d’exploitation embarqué : Sync 4.0.

: Conception, prototypage et tests rapides auprès des consommateurs pour réinventer l’UX du conducteur et du passager de la Ford Mach-E, aboutissant à un ensemble fondamental de fonctionnalités et d’interactions pour le système d’exploitation embarqué : Sync 4.0. Exploiter la 5G dans les télécommunications: Servir de partenaire d’innovation de Verizon pour aider à définir, communiquer et commercialiser les technologies émergentes des télécommunications. Grâce à des ateliers collaboratifs concertés, à la conception expérientielle, aux prototypes VR et à la conception et à la création de villes en 3D, Left Field recherche les stratégies les plus bénéfiques pour exploiter la 5G et les télécommunications, favorisant ainsi les avancées susceptibles de remodeler notre avenir connecté de manière positive et productive.

« En tant que membre de Stagwell et partenaire d’innovation de Constellation, nous serons pionniers dans une ère de transformation qui défend la responsabilité, favorise l’évolution et place l’humanité au cœur. Notre engagement est clair : un avenir profondément humain dans chaque avancée numérique que nous entreprenons. , » dit Sarah MehlerPDG de Left Field Labs.

« Left Field associe des technologies numériques, immersives et émergentes pour résoudre des problèmes commerciaux complexes et ne fait aucun compromis sur la nature centrée sur l’humain de son travail », a déclaré Justin Lewis, chaise, Constellation. « Ensemble, nous pouvons être co-créateurs de produits et services positivement disruptifs qui guideront les marques au cours de la prochaine décennie, tout en continuant à mener le travail ciblé qui définit notre réseau. »

Il s’agit de la troisième acquisition de Stagwell en 2023, après l’agence de création numérique En compagnie des Huskies dans Avril qui a rejoint le collectif Forsman & Bodenfors, et Conception expérientielle de guirlandes dans Juillet qui fait partie du réseau Constellation.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

À propos de Left Field Labs

Laboratoires du champ gaucheest une agence numérique dédiée à résoudre nos défis communs grâce à une créativité hors du commun. Notre équipe de plus de 100 concepteurs, développeurs et stratèges a lancé des centaines de produits et d’expériences numériques – de la réalité virtuelle et des sites Web aux applications et installations expérientielles – pour des clients tels que Google, Discovery, Android, Estée Lauder, Uber et Disney.

À propos de Constellations Réseau

Constellationest une formation des meilleures agences au sein de Stagwell (NASDAQ : STGW) à travers des services marketing à partir de données, d’informations, de créativité, de technologie et d’expériences qui se déploient pour saisir les plus grandes opportunités des clients et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus difficiles à grande échelle. Le collectif comprend : 72andSunny, Brand Citizens, The Harris Poll, Hecho Studios, Instrument, Redscout et TEAM Enterprises.

À propos de Stagwell inc.

Stagwell (NASDAQ :STGW) est le réseau challenger construit pour transformer le marketing. Nous offrons des performances créatives à grande échelle aux marques les plus ambitieuses du monde, en reliant la créativité qui fait évoluer la culture avec une technologie de pointe pour harmoniser l’art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 13 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unifiés autour d’un seul objectif : favoriser l’efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com .

