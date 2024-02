Stagiaire en gestion du divertissement (avec potentiel pour un rôle d’assistant de directeur d’artiste à temps partiel)

À propos du divertissement moretocome : moretocome est une société de divertissement innovante spécialisée dans la gestion d’artistes, les réservations, les partenariats de marque et les événements. Nous nous engageons à favoriser la croissance et le succès de nos clients dans l’industrie dynamique du divertissement.

Aperçu du stage : Nous recherchons un stagiaire en gestion du divertissement motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe pour un stage de 3 mois. Ce stage offre une opportunité passionnante d’acquérir une expérience pratique dans l’industrie du divertissement tout en soutenant nos responsables du divertissement dans diverses tâches liées aux tournées et à la logistique, à la saisie de données, au marketing, à la presse et aux médias sociaux.

Principales responsabilités:

• Aider les responsables du divertissement à coordonner la logistique des tournées, y compris les préparatifs de voyage, l’hébergement et la planification. • Effectuer des tâches de saisie de données pour conserver des enregistrements précis des informations sur les artistes, des réservations et des itinéraires de tournée.

• Soutenir les activités de marketing et de presse en rédigeant des communiqués de presse, en créant du matériel promotionnel et en coordonnant les efforts de sensibilisation des médias.

• Gérer les échéanciers des médias sociaux et aider à développer du contenu attrayant pour promouvoir les artistes et les événements à venir.

• Collaborer avec l’équipe pour réfléchir à des idées créatives pour le développement des artistes et les campagnes promotionnelles.

• Fournir un soutien administratif au besoin, y compris l’organisation des dossiers, la planification des réunions et la réponse aux demandes de renseignements.

Exigences (pas obligatoires, mais préférées) :

• Maîtrise de Notion ou d’outils de gestion de projet similaires.

• Familiarité avec les logiciels de conception tels qu’Adobe Suite et d’autres outils de conception comme Canva.

• Excellentes compétences rédactionnelles et de communication, avec un sens aigu du détail.

• Solides compétences organisationnelles et capacité d’effectuer plusieurs tâches efficacement.

• Une passion diversifiée pour l’industrie du divertissement et un désir d’apprendre et de grandir dans un environnement en évolution rapide.

• Doit être basé à Sydney et disponible pour travailler dans notre bureau de Darlinghurst 1,5 jour par semaine (idéalement, cette période se situerait entre le mardi et le jeudi).

• L’expérience de l’industrie n’est pas requise, mais le dévouement et l’enthousiasme à s’appliquer aux tâches à accomplir ainsi que la croissance professionnelle et personnelle le sont.

• Chez moretocome, nous sommes fiers d’avoir des goûts éclectiques et individuels pour tout ce qui touche à la musique, à l’art et à la culture. Le candidat idéal partagera cette passion naturelle et contribuera à notre culture de bureau.

Avantages:

• Acquérez une expérience précieuse dans la gestion du divertissement et la représentation d’artistes.

• Possibilité de travailler en étroite collaboration avec des professionnels de l’industrie et d’élargir votre réseau.

• Formation pratique et mentorat assuré par des membres expérimentés de l’équipe.

• Potentiel de transition vers un rôle d’assistant de directeur d’artiste à temps partiel après le stage, en fonction de la performance et d’un accord mutuel.

Si vous êtes passionné par l’industrie du divertissement et désireux de démarrer votre carrière dans la gestion du divertissement, nous voulons avoir de vos nouvelles ! Veuillez soumettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation décrivant votre expérience pertinente et pourquoi vous êtes intéressé par cette opportunité de stage avec la possibilité d’une transition de rôle à temps partiel.