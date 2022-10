Stage Manager désormais disponible avec iPadOS 16.1

Apple a déployé iPadOS 16.1, introduisant Stage Manager – la nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches à la fois avec plusieurs fenêtres qui se chevauchent sur iPad – sur les appareils pris en charge, y compris les anciens modèles d’iPad suite à un contrecoup sur les plans originaux pour limiter la fonctionnalité aux modèles M1 uniquement.

“Stage Manager est une toute nouvelle expérience multitâche qui organise automatiquement les applications et les fenêtres, ce qui permet de passer rapidement et facilement d’une tâche à l’autre”, explique Apple. “Pour la première fois sur iPad, les utilisateurs peuvent créer des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, faire glisser et déposer des fenêtres depuis le côté ou ouvrir des applications à partir du Dock pour créer des groupes d’applications pour un multitâche plus rapide et plus flexible.”

“La fenêtre de l’application sur laquelle les utilisateurs travaillent est affichée bien en évidence au centre, et les autres applications et fenêtres ouvertes sont disposées sur le côté gauche par ordre de récence.”

Stage Manager est compatible avec les modèles iPad Pro avec les puces A12X et A12Z, ainsi qu’avec les modèles M1 plus récents, offrant aux utilisateurs du ‌iPad Pro 2018 et plus récent le nouvel outil multitâche qui est maintenant disponible avec les mises à niveau iMessage, les mises à jour de Mail et Safari, le Application Météo, un tout nouveau design pour l’application Maison, et plus encore avec iPadOS 16.1.

Voici tout ce que vous devez savoir sur iPadOS 16

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.