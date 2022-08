Stage Coach Players présentera ‘The Drowsy Chaperone’ – Shaw Local

DeKALB – Stage Coach Players présentera la comédie musicale « The Drowsy Chaperone » en août.

“The Drowsy Chaperone”, réalisé par Steven Meerdink sous la direction musicale de Sandra Josef, est une comédie musicale dans une comédie musicale et commence avec le personnage principal, l’homme au fauteuil, cherchant à guérir sa mélancolie. Pour ce faire, il met sur l’album de la comédie musicale fictive de 1928, “The Drowsy Chaperone”. Bientôt, son appartement sombre et terne se transforme en décors vibrants de Broadway avec des lumières vives et des personnages colorés vêtus de costumes extravagants.

Alors que l’homme au fauteuil fait des commentaires ironiques sur la comédie musicale, le public plonge dans la comédie musicale. C’est le jour du mariage du magnat Robert Martin et de la star de Broadway Janet Van De Graaff, qui abandonne sa carrière dans “Feldzieg’s Follies”, quelque chose que son producteur essaie désespérément de changer d’avis. Ajoutez quelques gangsters, le chaperon alcoolique de Janet, l’amant latin Adolpho et une aviatrice nommée Trix et les rires arrivent à un rythme effréné.

“The Drowsy Chaperone” a commencé comme une parodie des comédies musicales des années 1920 par les auteurs et plusieurs de leurs amis pour une fête et a ouvert ses portes à Broadway en 2006. La comédie musicale a été nominée pour 13 Tony Awards, gagnante dans cinq catégories.

Le spectacle ouvrira le 18 août et durera deux week-ends au Stage Coach Theatre, 126 S. Fifth St. à DeKalb. Les séances auront lieu à 19 h 30 du 18 au 20 août et du 25 au 27 août et à 14 h les 21 et 28 août au Stage Coach Players Theatre, 126 S. Fifth St., DeKalb.

Les billets coûtent 20 $ pour les adultes ou 18 $ pour les personnes âgées et les enfants de 13 ans et moins. Les billets sont disponibles en ligne sur www.stagecoachplayers.com ou via la billetterie Stage Coach Players au 815-758-1940.

Les participants sont encouragés, mais pas obligés, à porter des masques pendant la production. Si les directives de l’état de l’Illinois changent, les directives Stage Coach Players changeront également.