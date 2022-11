Stage Coach Players collectant pour les repas de Thanksgiving les 8 et 15 novembre – Shaw Local

DeKALB – Stage Coach Players et l’Armée du Salut commenceront à collecter des articles pour créer des boîtes à dîner afin d’offrir aux familles locales un repas de Thanksgiving.

La collecte finale aura lieu de 16h à 18h le mardi 15 novembre, dans le parking arrière du Stage Coach Players Theatre, 126 S. Fifth St., DeKalb.

Chaque boîte à dîner de Thanksgiving comprendra suffisamment de nourriture pour nourrir six à huit personnes et une carte-cadeau de 20 $ pour une dinde, ainsi que les articles suivants : farce, sauce à la dinde, maïs en grains entiers, haricots verts, haricots pinto secs, riz blanc, conserves poires en dés, sauce aux canneberges, chocolat chaud et mélange de brownies. Les participants peuvent également faire un don de 35 $ pour une boîte de nourriture entièrement approvisionnée.

Le comité de sensibilisation des joueurs d’entraîneurs de scène sera dans le stationnement arrière du théâtre pour accepter les dons. Pour prendre des dispositions spéciales pour le ramassage, envoyez un e-mail à info@stagecoachplayers.com.

Pour information, visitez stagecoachplayers.com ou les pages Facebook et Twitter de Stage Coach Players.