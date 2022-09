DeKALB – Stage Coach Players présentera l’une des pièces les plus connues d’Arthur Miller, « The Crucible », sur scène cet automne.

Le drame tourne autour des procès des sorcières de Salem et de ceux qui sont accusés à tort de pratiquer la sorcellerie. La pièce primée aux Tony Awards ouvrira le 22 septembre et durera deux week-ends.

Le casting de Stage Coach Players de “The Crucible” répétant une scène (Photo fournie avec l’aimable autorisation des Stage Coach Players)

“The Crucible” est un récit partiellement fictif des procès des sorcières de Salem qui ont eu lieu dans la colonie de la baie du Massachusetts à la fin du 17e siècle. Le drame est une allégorie du maccarthysme, lorsque le gouvernement américain s’en est pris aux Américains accusés d’être communistes. Brad Shortridge dirige la production Stage Coach.

Après avoir été retrouvées en train de danser dans les bois (ce qui est interdit dans le Nouveau Monde puritain), plusieurs filles commencent à accuser les autres de leur village de sorcellerie afin d’éviter la punition. Ils sont dirigés par Abigail Williams (Valarie Milbrath) qui accuse également la femme de John Proctor (Gavin Wilson) car elle nourrit un désir ardent pour lui. Elizabeth Proctor ( Dorcas Keating ) est arrêtée, alors John va au tribunal pour plaider en faveur de la libération de sa femme du sous-gouverneur Danforth ( Steve Sturm ).

Le casting comprend Norm Read en tant que révérend Hale, Jeff Hall en tant que révérend Parris, Mike Groark en tant que Giles Corey, Ryan Ziegelbauer en tant que juge Hathorne et Piper Schiola-Williams en tant que Mary Warren. Alexis Barkman, Gloria Dennison, Ashley Kelly, David Kuhn, Stephen Long, Summer McFalls, Christina Myroth, Aaron Schryver, Mandi Sester, Monique Smith et Adam Wirth complètent le casting.

Le spectacle est parrainé par Jerry et Annette Johns, et Luke Butler Improvements.

Les représentations auront lieu à 19 h 30 du 22 au 24 septembre et du 30 septembre au 30 octobre. 13 h et 14 h le 25 septembre et le 2 octobre au Stage Coach Theatre, 126 S. Fifth St. à DeKalb.

Les billets coûtent 15 $ pour les adultes et 13 $ pour les personnes âgées et les enfants de 13 ans et moins.

Pour acheter des billets, composez le 815-758-1940 ou visitez stagecoachplayers.com.