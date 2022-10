Stage 212 à La Salle pour présenter « Farce of Nature » – Shaw Local

L’étape 212 part en voyage de pêche – pour de grands rires – lorsque la comédie hilarante frite du Sud « Farce of Nature » de Jessie Jones, Nicholas Hope et Jamie Wooten monte sur scène.

D. Gene Wilburn est le propriétaire du Reel ‘Em Inn, le plus beau petit pavillon de pêche des Ozarks où les affaires sont en panne, les touristes sont peu nombreux et le seul invité qui vient de s’enregistrer n’est là que parce qu’il participe au programme de protection des témoins. Ajoutez à cela la femme romantiquement frustrée de D. Gene, sa sœur fougueuse et un assortiment d’autres personnages colorés, et le résultat est une aventure délicieusement drôle où l’amour s’épanouit, les vérités sont révélées et la vie de tous change de manière incroyable et surprenante.

En vedette dans le casting sont Cyndy Bruch comme Wanelle Wilburn, Mark Nowakowski comme D. Gene Wilburn, Amber Skinner comme Jenna Sealy, Karen Leifheit comme Maxine Suggs, Cleetus Friedman comme Carmine DeLuca, Justin Choi comme Ty Wilburn, Sangita Allen comme Lola Barbosa, Scott Harl comme Sonny Barbosa et Jennifer Rexius comme Roxanne Thorne.

L’équipe de production comprend le réalisateur Greg Tullis, la productrice Tracy Daugherty, l’assistante à la réalisation Jennifer Rexius, le costumier RJ Newell, la coordinatrice des accessoires Kathy Heenan, la conceptrice et opératrice d’éclairage Yvette Lucas et l’opérateur du son Andrew Paden.

« Farce of Nature » sera présenté du 11 au 13 et du 18 au 20 novembre au Stage 212, 700 First St., La Salle. Toutes les représentations commencent à 19 h 30, sauf les matinées du dimanche, qui commencent à 14 h. Les billets seront disponibles au grand public au prix de 15 $ chacun à partir du 31 octobre et pourront être achetés en visitant la billetterie le lundi de 16 h 00 à 18 h 00. h et le samedi de 9h00 à 12h00 ou en appelant au 815-224-3025 aux mêmes heures. Les billets peuvent également être achetés en ligne en visitant stage212.org. L’étape 212 suivra les directives de l’IDPH pour la phase 5.

« Farce of Nature » est présenté par arrangement spécial avec Dramatists Play Service, Inc., New York.