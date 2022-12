Stage 212 à La Salle pour accueillir la célébration du Nouvel An pour les enfants – Shaw Local

Stage 212 à La Salle aide les jeunes à célébrer le Nouvel An avec style avec sa célébration annuelle du Nouvel An pour les enfants, une fête adaptée aux enfants présentée à 9 h et 11 h le samedi 31 décembre au théâtre, 700 First St .

L’événement sera organisé par Buddy the Elf et présentera des apparitions d’Anna et Elsa, de la PAW Patrol et d’autres.

Les billets pour l’événement sont en vente au coût de 10 $ chacun et peuvent être achetés en ligne à www.stage212.org ou en appelant la billetterie au 815-224-3025 et en laissant un message. Les billets peuvent être récupérés à la porte. Tous les clients âgés de 1 an et plus doivent avoir un billet. Tous les enfants doivent être correctement accompagnés. Des représentations peuvent être ajoutées en fonction de la demande de vente de billets.