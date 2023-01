Stage 212 à La Salle pour accueillir des auditions pour la production printanière ‘Barefoot in the Park’ – Shaw Local

Les auditions pour la production du printemps 2023 de Stage 212, “Pieds nus dans le parc”, la comédie romantique à succès toujours captivante de Neil Simon, auront lieu à 19 h le vendredi 27 janvier et à 14 h le samedi 28 janvier au théâtre, 700 First St., La Salle, a annoncé le réalisateur Larry Kelsey.

Paul et Corie Bratter sont des jeunes mariés dans tous les sens du terme. C’est un avocat réservé et direct et elle est un esprit libre spontané qui souhaite qu’il se détende. Leur nouvel appartement est trop cher avec peu de place, pas de chauffage et une lucarne cassée – et c’est six étages plus haut. Lorsqu’ils reçoivent une visite surprise de la mère conservatrice de Corie, Corie décide de jouer les entremetteurs pendant le dîner avec leur voisin cultivé et excentrique dans le grenier, Velasco, et tout ce qui peut mal tourner se produit.

Kelsey choisira un homme et une femme capables de jouer du milieu de la vingtaine à la trentaine, une femme capable de jouer de la fin de la quarantaine au début de la cinquantaine, un homme capable de jouer du milieu à la fin de la cinquantaine, un homme capable de jouer du milieu de la trentaine au milieu de la cinquantaine et un rôle masculin non parlant pour un homme de 50 ans ou plus. Les auditions consisteront en des lectures à froid du scénario. Aucune préparation n’est nécessaire et la familiarité avec le script n’est pas requise, mais des scripts de lecture sont disponibles en visitant la billetterie pendant les heures régulières, de 16 h à 18 h le lundi et de 9 h à midi le samedi. Tous sont encouragés à passer une audition, quelle que soit leur expérience théâtrale antérieure. Pour plus d’informations, visitez www.stage212.org.

« Pieds nus dans le parc » sera présenté du 21 au 30 avril.