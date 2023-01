La scène 212 à La Salle a organisé samedi sa célébration annuelle du Nouvel An pour les enfants. L’événement adapté aux enfants a été organisé par Buddy the Elf et a présenté des apparitions de The Paw Patrol, The Little Mermaid et d’autres personnages.

Stage 212 à La Salle a organisé sa célébration annuelle du réveillon du Nouvel An pour les enfants le samedi 31 décembre 2022. L’événement adapté aux enfants a été organisé par Buddy the Elf et a présenté des apparitions de The Paw Patrol, The Little Mermaid et d’autres personnages. (Tom Sistak pour Shaw Media)