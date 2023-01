Stage 212 à La Salle est à la recherche de réalisateurs pour 2024 – Shaw Local

Stage 212 à La Salle sollicite des candidatures de réalisateurs pour la saison 2024.

L’organisation recherche une grande variété de comédies musicales, de drames et de comédies bien connus et hautement reconnaissables pour remplir les créneaux d’hiver, de printemps, d’été et d’automne, mais recevra également des propositions pour les productions «hors saison» 2023 et 2024, qui sont généralement de petits acteurs, un peu hors de l’ordinaire, et exécutés dans une fente en dehors de la saison régulière. L’organisation examinera toutes les soumissions, y compris les reprises de spectacles passés s’ils n’ont pas été joués au cours des 15 dernières années.

Toute personne intéressée à soumettre un spectacle pour examen devrait visiter le site Web de Stage 212 à stage212.org pour les informations sur les candidatures. Les visiteurs de stage212.org trouverez une liste de référence de toutes les productions que Stage 212 a montées dans son histoire, ainsi qu’un curriculum vitae et une candidature du réalisateur à remplir et à soumettre en ligne. Les candidatures doivent être soumises avant le lundi 13 février. Une sélection finale sera faite pour recommandation au comité de gestion de Stage 212 en mars 2023. Toute question doit être envoyée par courrier électronique à businessmanager@stage212.org.

Stage 212 est un théâtre communautaire dans la vallée de l’Illinois depuis 1968 et accueille toute personne intéressée à participer à une production scénique, quelle que soit son expérience antérieure.