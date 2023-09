Stafford Frearson succède à Roland Beck à la direction de Tessy Plastics

Tessy Plastics Corp. a annoncé un nouveau président, Stafford Frearson, qui sera responsable de la gestion des opérations commerciales quotidiennes sur un total de 13 sites à New York, en Pennsylvanie et à Shanghai. Frearson travaille chez Tessy depuis 1997, plus récemment en tant que vice-président de l’ingénierie.

Il reprend le rôle de Roland Beck, propriétaire de Tessy Plastics, qui passera désormais du poste de président à celui de chef de la direction. Beck est le fils d’Henry Beck, l’un des fondateurs originaux de Tessy, devenu président en 2002.

Frearson a acquis une vaste expérience tout au long de sa carrière en occupant avec succès divers postes au sein de l’entreprise. Frearson a grandi à Barnstable, en Angleterre, et pendant ses études et ses études universitaires, il a travaillé à temps partiel chez un fabricant de moules où il a acquis une compréhension approfondie des nuances de l’industrie du moulage par injection. Après avoir obtenu son diplôme de Collège communautaire du nord du Devon au Royaume-Uni en 1997, Frearson a déménagé à Syracuse et a rejoint Tessy.

Tirant parti de son expérience dans plusieurs disciplines chez Tessy, Frearson a accédé à des postes de direction et a été promu vice-président de l’ingénierie en 2018, supervisant les départements de recherche et développement, de salle d’outillage, d’ingénierie, d’automatisation et de technologie de l’information, en plus de gérer les acquisitions de deux principales filiales de Tessy – Tessy Automatisation et Outillage Tessy.

Fondée en 1973, Tessy Plastiques est un fabricant sous contrat mondial dont le siège est à Skaneateles et spécialisé dans les solutions de moulage par injection et d’assemblage automatisé personnalisées. Ils disposent de huit installations dans le centre de New York, trois à Webster NY, une à Erie, en Pennsylvanie, une à Meadville, en Pennsylvanie et deux à Shanghai, en Chine. Ils contribuent aux marchés médicaux, pharmaceutiques, de diagnostic, de santé grand public et de consommation.

